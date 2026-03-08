Torneo ATP dal 2028 a Milano: Jannik Sinner giocherà in casa, ecco quando

Continua a crescere il tennis in Italia e l’ultima mossa della Federazione non fa che aumentare ancora di più l’attenzione verso questo sport

Il movimento tennistico italiano vive uno dei momenti più brillanti della sua storia recente. Tra risultati internazionali, nuovi talenti e grandi eventi ospitati nel Paese, l’Italia è diventata uno dei punti di riferimento del circuito mondiale. Proprio in questo contesto prende forma un nuovo progetto che potrebbe arricchire ulteriormente il calendario internazionale e rafforzare il ruolo dell’Italia nel tennis globale. L’idea nasce da una strategia della Federazione che guarda al futuro e alla crescita del movimento. Solo negli ultimi giorni sono emersi i dettagli di un’operazione che potrebbe portare un nuovo grande appuntamento nel nostro Paese.

Secondo le indiscrezioni lanciate da ‘Il Corriere della Sera’, Milano potrebbe ospitare un torneo ATP 250 a partire dal 2028, destinato a entrare stabilmente nel calendario del circuito professionistico. L’evento dovrebbe disputarsi subito dopo il Roland Garros, nella fase di transizione tra la stagione sulla terra battuta e quella sull’erba. La novità più significativa riguarda proprio la superficie: si tratterebbe infatti del primo torneo ATP su erba mai organizzato in Italia. L’obiettivo sarebbe quello di offrire ai giocatori una tappa di preparazione ideale in vista di Wimbledon, seguendo il modello dei tornei tradizionali che precedono lo Slam londinese.

ATP Finals e torneo: Sinner gioca sempre in casa

Dietro l’operazione ci sarebbe una strategia precisa della federazione guidata da Angelo Binaghi. Secondo quanto emerso, la Federazione italiana avrebbe acquisito i diritti del torneo ATP che si disputava a Bruxelles per poterlo trasferire in Italia. Per ottenere la licenza sarebbe stato necessario un investimento importante: circa 24 milioni di dollari, oltre a una quota aggiuntiva destinata all’ATP. L’idea è quella di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Italia nel circuito internazionale, che già ospita eventi di primo piano come gli Internazionali d’Italia e le ATP Finals. E consentire al nostro campione Jannik Sinner di poter deliziare la platea italiana anche in un torneo ufficiale su erba, oltre agli Internazionali che si giocano sulla terra battuta.