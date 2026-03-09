L’Atalanta BC affronta il FC Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League, con i bergamaschi unica squadra italiana rimasta in corsa. I bavaresi arrivano con numeri impressionanti (33 vittorie in 38 partite) e con Harry Kane leader offensivo, mentre la Dea sogna un’altra impresa europea dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund, l’analisi di Planetwin365.news

Reduce dal doppio 2-2 contro l Lazio in Coppa Italia e Udinese in campionato, domani sera, l’Atalanta ospita alla New Balance Arena il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Dea è l’unica formazione italiana rimasta nella massima competizione europea dopo le eliminazioni di Napoli, Inter e Juventus. Il ritorno è previsto tra una settimana, mercoledì 18 marzo alle 21 all’Allianz Arena.

Champions League, Atalanta-Bayern Monaco: la Dea sogna l’impresa negli ottavi

Il cammino dei nerazzurri di Raffaele Palladino è stato altalenante: sfiorata la qualificazione diretta in Champions, le sconfitte contro Athletic Bilbao (2-3) e Union Saint-Gilloise (1-0) hanno reso necessari gli spareggi. Il sorteggio ha accoppiato l’Atalanta al Borussia Dortmund: dopo il 2-0 subito al Signal Iduna Park, la rimonta a Bergamo con il 4-1 finale è entrata nella storia della Dea, consentendo l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Bayern Monaco, numeri da corazzata

Dall’altra parte, il Bayern Monaco ha dominato il girone con appena una sconfitta, 3-1 all’Emirates Stadium contro l’Arsenal. I bavaresi hanno chiuso secondi, dietro i Gunners e vantano una striscia impressionante: 33 vittorie in 38 partite stagionali, 128 gol segnati e solo 38 subiti. In Bundesliga occupano il primo posto con +11 sul Borussia Dortmund. In Champions hanno segnato 22 reti e ne hanno incassate 8. Il terminale offensivo di questa “macchina da guerra” è Harry Kane, a 2 reti dal diventare il primo giocatore inglese a raggiungere quota gol 50 in Champions.

I precedenti e le statistiche

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. Storicamente, l’Atalanta ha un bilancio positivo contro squadre tedesche (7 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte in 15 partite), mentre il Bayern domina contro le italiane (23 successi, 10 pari e 20 ko in 53 incontri).

