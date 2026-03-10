Brasile, nuovo stop Neymar: a rischio la pre convocazione di Ancelotti

Il percorso di Neymar verso i prossimi impegni del Brasile e il sogno del Mondiale 2026 subisce una brusca frenata. L’asso trentaquattrenne è stato infatti escluso dal match odierno tra il suo Santos e il Mirassol, valido per la quinta giornata del massimo campionato brasiliano.

Un affaticamento muscolare ha impedito al calciatore di prendere parte alla seduta di rifinitura ieri. Di conseguenza, il tecnico del Peixe, Juan Pablo Vojvoda, ha preferito non rischiarlo per la trasferta allo stadio Maião. Il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, aveva previsto un viaggio a San Paolo proprio per monitorare dal vivo lo stato di forma dell’ex stella di PSG e Barça. Neymar figura già nell’elenco dei pre-convocati, ma il mister italiano voleva garanzie concrete prima delle scelte finali.

Neymar: clima di tensione, Mondiali a rischio?

L’assenza forzata alimenta i dubbi della Federazione (CBF) sulla tenuta atletica del numero 10. La decisione definitiva sulla rosa che affronterà i test amichevoli di marzo verrà resa nota ufficialmente dal tecnico lunedì prossimo. La fragilità fisica di Neymar mette in dubbio i piani tattici di Ancelotti, che sperava di ritrovare il suo uomo simbolo proprio in vista dei prossimi impegni internazionali.

🚨💣 JUST IN: Neymar is injured again! The Brazilian star has been ruled out of tomorrow’s match between Mirassol and Santos. Neymar did not participate in training last week due to muscle fatigue and will be rested for the game. 😳 Carlo Ancelotti had planned to travel to… https://t.co/NDXp38J5yF pic.twitter.com/sOgBp7GKj6 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 9, 2026

Il Brasile monitora il numero 10 del Santos

Il countdown per il grande rientro è iniziato: Neymar Jr sarebbe pronto a riprendersi il Brasile di Carlo Ancelotti. Le ultime indiscrezioni indicano che l’ex stella di PSG e Barça farà parte del gruppo che volerà negli USA per le amichevoli di lusso contro Francia e Croazia (26 e 31 marzo). Dopo tre anni lontano dalla sua Nazionale, “O’Ney” punta tutto sul Mondiale di quest’estate: lunedì sapremo se il suo nome sarà ufficialmente nell’elenco dei convocati, trasformando finalmente il sogno in realtà.