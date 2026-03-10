Lazio, contro il Milan tornano i tifosi. Ma sarà l’ultima volta in stagione

La Lazio ha vinto ieri contro il Sassuolo e i tifosi oggi hanno annunciato che torneranno sugli spalti contro il Milan. Ma non è una pace con Lotito.

I tre punti di ieri, ottenuti al fotofinish contro il Sassuolo, hanno dato un po’ di respiro alla Lazio di Maurizio Sarri, che sta vivendo comunque un periodo difficile. Per la partita di ieri erano stati venduti, all’Olimpico, solamente 2mila biglietti e continua la protesta dei tifosi biancocelesti contro la proprietà Lotito. Contro il Milan, però, i tifosi torneranno a tifare.

La nota del tifo organizzato

Il tifo organizzato della Lazio, attraverso una nota stampa pubblicata sui canali social, ha evidenziato quanto segue: “La storia della SS Lazio, quella ca**o di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita. Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ad entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio – Milan di domenica 15″.

Il comunicato si conclude con un auspicio: “Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l’unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti”. Domenica prossima, dunque, la Lazio avrà il supporto per provare a battere il Milan.