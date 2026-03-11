Il Bayer Leverkusen scherza con l’Arsenal e poi lo beffa. Cosa è successo

Un post social ironico prima della partita e un gol proprio da calcio d’angolo. Il Bayer Leverkusen passa con Andrich ma nel finale viene raggiunto dall’Arsenal: Havertz segna su rigore all’89’ e firma l’1-1 nell’andata della sfida europea.

Beffardo, e per certi versi ironico. La sfida europea tra Bayer Leverkusen e Arsenal nell’andata degli ottavi di finale ha regalato non solo spettacolo in campo, ma anche un curioso episodio legato ai social del club tedesco.

Poche ore prima della partita, infatti, il Bayer Leverkusen aveva pubblicato un’immagine con una scritta piuttosto provocatoria: “Gol sui calci d’angolo proibiti”. Un messaggio che sembrava quasi una sfida, o forse una battuta rivolta agli avversari.

Bayer Leverkusen, destino beffardo

Il destino, però, ha voluto che proprio da un calcio d’angolo arrivasse il gol del vantaggio dei tedeschi.

A segnare è stato il centrocampista Robert Andrich, che al 46’ ha sfruttato al meglio la situazione da palla inattiva per portare avanti il Bayer Leverkusen. Un inserimento perfetto e una conclusione vincente che ha fatto esplodere lo stadio e che, inevitabilmente, ha riportato alla mente quel post pubblicato poco prima della partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

Vantaggio importante e inatteso

Una rete pesante, arrivata a inizio secondo tempo, che sembrava poter indirizzare la gara d’andata. Il Bayer Leverkusen, forte del vantaggio, ha provato a gestire la partita e a difendere il risultato contro un Arsenal sempre pericoloso ma spesso impreciso negli ultimi metri.

La squadra inglese ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, aumentando progressivamente la pressione negli ultimi minuti di gara. Il Bayer ha resistito a lungo, sfiorando anche il colpo del possibile raddoppio in contropiede, ma senza riuscire a chiudere definitivamente il match.

Bayer Leverkusen beffato dell’Arsenal

Quando la vittoria dei tedeschi sembrava ormai a un passo, è arrivato l’episodio che ha cambiato tutto.

All’89’ l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore all’Arsenal, decisione che ha acceso le proteste dei padroni di casa ma che non è stata modificata. Dal dischetto si è presentato Kai Havertz, freddissimo nel trasformare il penalty e riportare la gara in equilibrio proprio nel finale.

Il gol dell’1-1 ha gelato il pubblico tedesco e ha cambiato completamente la prospettiva del doppio confronto. Da possibile vittoria interna, il Bayer Leverkusen si ritrova con un pareggio che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno.

Una coincidenza che non è passata inosservata tra tifosi e utenti sui social, trasformando quella frase in un piccolo caso virale della serata europea.