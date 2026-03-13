Dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Napoli, il Torino batte il Parma e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza.
Grande affermazione per il Torino nell’anticipo della 29a giornata di Serie A: una boccata d’ossigeno importante per la formazione di D’Aversa, che sale così a quota 33 punti in classifica dopo aver battuto il Parma. Ha sbloccato la contesa Simeone al 3′, poi i ducali hanno pareggiato al 20′ con il colpo di testa di Pellegrino sul cross di Strefezza. Nella ripresa i granata dilagano in modo consistente.
Poker granata: scatto salvezza
A inizio ripresa il Torino segna due gol nel giro di due minuti. E le reti arrivano con due autoreti. Prima Delprato, poi Keita. Il Toro cala dunque il tris e nel secondo tempo la truppa di D’Aversa gestisce senza patemi il doppio scarto nei confronti degli avversari. All’ora di gioco entra in campo Duvan Zapata.
Una girandola di cambi adoperata da Cuesta porta il Parma ad aumentare il baricentro, anche se in fase offensiva c’è poca consistente. Al primo minuto di recupero Zapata trova un’ottima realizzazione: poker servito e Toro che compie uno scatto salvezza significativo dopo un momento complicato a inizio 2026.