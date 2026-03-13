Inter, una sola strada: mani al portafoglio per l’estate da inizio ciclo

L’Inter arriva alla sfida di campionato contro l’Atalanta con più di un campanello d’allarme.

Da una parte la sconfitta nel derby, che rischia di riaprire la corsa scudetto in assenza di una reazione immediata. Dall’altra una due giorni di Champions League che ha mostrato in modo piuttosto chiaro quale sia la strada da seguire per restare stabilmente nell’élite del calcio europeo.



Il ciclo sta finendo: ora serve il coraggio di ripartire

La scelta fatta la scorsa estate era stata chiara: spremere fino in fondo il gruppo storico nato con Antonio Conte e portato ai massimi livelli da Simone Inzaghi. Una decisione che aveva un obiettivo preciso: provare a portare a casa almeno il tricolore in questa stagione.

Oggi però è evidente che la prossima estate dovrà rappresentare qualcosa di molto diverso. Non una semplice manutenzione della rosa, ma una vera rifondazione tecnica e strategica. Un’estate da inizio ciclo, necessaria per continuare a dominare in Italia e restare competitivi anche in Europa.

Serviranno scelte forti, anche dolorose se necessario. E servirà soprattutto il supporto della proprietà: attenzione ai conti sì, ma con investimenti che permettano di trasformare i ricavi crescenti in competitività reale sul campo.

L’attaccante “alla Lookman” che manca all’Inter

Già la scorsa estate l’idea tecnica era chiara: aggiungere alla squadra un attaccante capace di portare dribbling, velocità e imprevedibilità. Un profilo simile a quello di Ademola Lookman, capace di rompere gli equilibri nelle partite bloccate.

Quel tipo di giocatore non è arrivato. E le sfide europee più recenti hanno dimostrato quanto sia invece fondamentale per una squadra che vuole competere ai massimi livelli avere almeno un elemento capace di cambiare ritmo e creare superiorità numerica.

Allo stesso tempo servirà anche un centrocampista equilibratore: un giocatore capace di garantire pressing, intensità e recupero palla, senza costringere la squadra a cercare sempre e solo il palleggio.

È proprio questa mancanza di cambio di marcia che, in molti scontri diretti di questa stagione, è costata caro all’Inter.

Fasce, portiere e mercato: i nodi dell’estate nerazzurra

Il mercato dovrà intervenire anche sulle corsie esterne. E molto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries: dopo i recenti cambiamenti legati al suo entourage, non è da escludere che possa arrivare un club disposto a pagare i 25 milioni della clausola rescissoria.

Se questo scenario si concretizzasse, l’Inter dovrebbe farsi trovare pronta. Avere lo stesso livello di pericolosità su entrambe le fasce è una condizione indispensabile per una squadra che vuole restare ai vertici. E la stagione ha dimostrato quanto l’assenza dell’olandese abbia pesato sugli equilibri della squadra.

Infine, un altro capitolo inevitabile riguarda la porta. Al di là della carta d’identità, la ricerca di un portiere di altissimo livello rappresenta un passaggio che non può più essere rimandato.

Dirigenza e allenatore da valorizzare

Una cosa, però, non è in discussione: la competenza della dirigenza e la sintonia con l’allenatore. Negli ultimi anni l’Inter è riuscita a fare qualcosa che in pochi riescono a realizzare: conciliare risultati sportivi e sostenibilità economica.

Proprio per questo motivo la prossima estate sarà decisiva.

La strada per continuare a crescere è chiara: investire, rinnovare e aprire un nuovo ciclo. Perché rinviare ancora significherebbe correre il rischio opposto, quello di un ridimensionamento progressivo che finirebbe per colpire prima di tutto le prospettive economiche della stessa proprietà.

L’Inter è arrivata a un bivio.

E per restare grande esiste una sola strada: un’estate da inizio ciclo.