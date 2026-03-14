Cesena, il pari con il Frosinone non basta: esonerato Mignani. Scelto il sostituto

Cambio di guida in casa Cesena, come riportato da TuttoCesena.it è stato infatti esonerato l’allenatore Michele Mignani. Il Cesena è attualmente ottavo in classifica a solo +3 sul Sudtirol non che ha però una gara in meno.

Dopo un’ora dal termine della gara tra Frosinone e Cesena, finita 2-2, è stata comunicata la scelta di esonerare il tecnico Michele Mignani. Il pareggio interno contro la formazione ciociara ha convinto la società a sollevare dall’incarico di guida della prima squadra l’allenatore ligure. La società ha già scelto il nuovo allenatore che sarà l’ex giocatore della Roma Ashley Cole. Il neo tecnico proverà a guidare la squadra alla ricerca di un posto nei playoff promozione. Alla guida del Cesena dal 2024, Mignani in stagione ha totalizzato 40 punti, frutto di 11 vittorie 7 pareggi e 12 sconfitte. 38 i gol fatti, 43 quelli subiti.

Cesena, esonerato Mignani

Il pareggio interno con il Frosinone non basta a Michele Mignani per mantenere il suo posto sulla panchina. Ad un’ora dal fischio finale è stata comunicata la scelta sul suo destino. Contestualmente prosegue il silenzio stampa. Non è bastato quindi il 2-2 a Mignani per mantenere il suo posto in panchina. L’allenatore viene quindi esonerato dopo 30 gare e 40 punti realizzati. La società ha scelto Ashley Cole per provare a dare l’assalto ai playoff, con il Cesena che è attualmente ottava in classifica a +3 sul Sudtirol che ha però una gara in meno.

Clamorosa conferma sulla nostra esclusiva: Ashley #Cole nuovo allenatore, è già a #Cesena! ⬇️ https://t.co/7XObLs2mnf — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 14, 2026

Il futuro

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, sarebbero stati diversi i profili italiani, valutati dal Cesena per sostituire l’esonerato Mignani. La scelta definitiva è però ricaduta su Ashley Cole con il tecnico inglese già in città.