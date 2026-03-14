Napoli-Lecce 2-1: decisivi Hojlund e Politano. Malore per Banda

Vittoria di carattere per il Napoli, che al “Maradona” supera il Lecce in rimonta, infilando il terzo successo di fila.

Tre punti d’oro per la classifica di Antonio Conte, che con questo risultato celebra lo storico traguardo dei 600 punti conquistati in Serie A. Nonostante la gioia finale, però, la serata era cominciata in totale salita per i padroni di casa.

Napoli-Lecce: primo tempo a tinte giallorosse

L’avvio è tutto di marca salentina. La squadra di Di Francesco approccia il match con un piglio aggressivo che manda in tilt gli azzurri: dopo soli 180 secondi, Siebert svetta su corner di Gallo e trafigge Meret. Il Napoli barcolla e fatica a costruire gioco, subendo le iniziative di un Banda in stato di grazia. Mentre il Lecce sfiora ripetutamente il raddoppio, i ragazzi di Conte appaiono spenti, rendendosi pericolosi solo con una conclusione di Gilmour. Il vantaggio ospite al riposo è la logica conseguenza di quanto visto in campo.

La mossa di Conte e il ribaltone

Nella ripresa, la musica cambia grazie ai cambi: l’ingresso di De Bruyne e McTominay dà nuova linfa alla manovra azzurra. Passano pochi secondi e il Napoli pareggia: assist di Politano per Højlund, che sigla l’1-1 ritrovando il gol in casa e toccando la doppia cifra in campionato. Il match resta vibrante e in equilibrio fino alla zampata decisiva di Matteo Politano, che firma il sorpasso interrompendo un digiuno personale che durava da quasi un anno. Nel finale, dopo un’occasione per Alisson Santos, cala il gelo sullo stadio per un malore occorso a Banda. Fortunatamente il calciatore riprende conoscenza e lascia il campo tra gli applausi del pubblico.

Malore per Banda: le sue condizioni

All’87’, l’attaccante si è accasciato improvvisamente. La prontezza di Matteo Politano e Antonio Conte è stata fondamentale per accelerare l’ingresso dei soccorsi. Lo staff medico di entrambe le squadre ha collaborato per stabilizzare il giocatore, trasportato poi in ambulanza fuori dal campo tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi napoletani. Nonostante il grande spavento iniziale, le notizie post-gara hanno chiarito la situazione: un colpo ricevuto all’addome circa 40 secondi prima ha causato un dolore riflesso nella parte destra del petto. Banda ha ripreso conoscenza quasi subito e le sue condizioni sono stabili. Si è trattato, fortunatamente, di un grande spavento legato a un dolore fisico acuto e a una comprensibile vulnerabilità emotiva.