Rugby, il Galles spegne il sogno azzurro: a Cardiff l’Italia cade 31-17

Sogno infranto per l’Italrugby in Galles: un match a senso unico in quel di Cardiff che ha spento le speranze di siglare il miglior Sei Nazioni della storia azzurra.

L’impresa contro l’Inghilterra resta un ricordo isolato: al Principality Stadium l’Italrugby manca l’appuntamento con la storia, travolta da un Galles affamato di riscatto. La squadra di Gonzalo Quesada è apparsa svuotata e fragile in difesa, subendo tre mete già nel primo tempo (doppietta di Wainwright e Dewi Lake) che hanno fissato il punteggio sul 21-0 all’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia: la quarta meta gallese e un drop di Edwards portano il passivo sul 31-0. Solo nel finale emerge l’orgoglio azzurro con le mete di Di Bartolomeo, Allan e Garbisi, ma è troppo tardi per ribaltare un match compromesso da troppi errori e diverse mete annullate dal TMO. Un passo indietro che macchia, ma non cancella del tutto, il cammino nel Sei Nazioni 2026.

Rugby, Italia KO in Galles: le parole dell’allenatore

Il CT dell’Italia Gonzalo Quesada ha detto: “Loro hanno avuto grande intensità nel primo tempo e questo ha fatto sicuramente la differenza, è stato un primo tempo difficile, li abbiamo attaccati bene al piede e quasi tutti i calci alti sono stati recuperati ma è stata forse la sola cosa buona della prima frazione di gioco. La cosa interessante è che nel secondo tempo, pur avendo segnato prima loro chiudendo la partita, abbiamo vinto il parziale 17-10 con tre mete annullate, anche se giustamente.

🇮🇹 L’Italie ouvre son compteur à la 52e minute avec l’essai du talonneur Di Bartolomeo 👊 ➡️ Suivez le match en direct sur France TV 📺#GreatnessM6N #Since1883 #WALvITA pic.twitter.com/yaDH3HawKp — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 14, 2026

Abbiamo giocato una vera partita nel secondo tempo ma il Galles è stato fortissimo e ha meritato la vittoria. Non hanno mai mollato, hanno difeso sino alla fine, nessun alibi, il Galles ha fatto la partita che doveva fare per vincere oggi. Poteva andare molto peggio per noi, ma abbiamo lottato e forse con più precisione nel primo tempo saremmo potuti andare più vicini ancora nel punteggio”.