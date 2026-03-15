Si concludono le partite delle 15 in Serie A. Da una parte arriva il successo di misura del Bologna nel derby emiliano contro il Sassuolo, dall’altra la vittoria di carattere del Pisa sul Cagliari nonostante una lunga inferiorità numerica.

Si concludono le partite delle 15 in Serie A. Da una parte arriva il successo di misura del Bologna nel derby emiliano contro il Sassuolo, dall’altra la vittoria di carattere del Pisa sul Cagliari nonostante una lunga inferiorità numerica.

Il Bologna soffre e vince a Sassuolo

Al Mapei Stadium il Bologna conquista il derby grazie a un successo di misura. La partita si decide praticamente subito: dopo appena cinque minuti gli ospiti trovano il vantaggio con Dallinga, bravo a coordinarsi e a girare in rete un tiro-cross di Odgaard. Il Sassuolo prova a reagire immediatamente e va vicino al pareggio con Pinamonti, ma il portiere Skorupski risponde con un intervento decisivo.

Nel corso del primo tempo i rossoblù mostrano una maggiore qualità nella costruzione del gioco e riescono a gestire meglio il possesso, arrivando anche più volte in zona offensiva con la possibilità di raddoppiare. La prima frazione è però segnata anche dal problema fisico accusato da De Silvestri, costretto ad abbandonare il campo dopo aver sentito tirare alla coscia durante uno scatto sulla fascia. Le squadre vanno all’intervallo con il Bologna avanti di un gol. Nella ripresa la squadra di Italiano deve però fare i conti con nuovi guai fisici: Moro è costretto a uscire dopo una botta nella zona del gluteo destro. Nel finale cresce anche la preoccupazione per Skorupski: nonostante un problema ai flessori il portiere polacco resta in campo fino al termine. Il Bologna resiste agli ultimi tentativi degli avversari e porta a casa i tre punti.

Orgoglio Pisa contro il Cagliari

Alla Cetilar Arena, il Pisa conquista una vittoria d’orgoglio battendo il Cagliari per 3-1 al termine di una gara combattuta. L’inizio è vivace e i padroni di casa passano in vantaggio dopo meno di dieci minuti grazie al rigore realizzato da Moreo. Il Cagliari sfiora subito il pareggio con un colpo di testa di Obert che si stampa sulla traversa.

La gara cambia però poco prima dell’intervallo, quando il Pisa resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Durosinmi, punito per un fallo di reazione ai danni di Mina. Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa i toscani trovano la forza di allungare: nel giro di pochi minuti Caracciolo segna due volte e indirizza definitivamente la partita. Il Cagliari prova a rientrare in corsa con Pavoletti, ma nel finale resta a sua volta in dieci per il secondo giallo a Obert. Il Pisa difende il vantaggio fino al triplice fischio e festeggia un successo importante, il primo con Hiljemark in panchina.