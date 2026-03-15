Kimi Antonelli trionfa in Cina! Dopo 20 anni l’Italia torna sul tetto della Formula 1

Si fa la storia! Kimi Antonelli vince il GP della Cina: è la prima vittoria in F1 per lui! L’ultimo italiano fu Fisichella in Malesia nel 2006.

Ieri era risultato essere il poleman più giovane della storia. Questa mattina l’ha scritta lui una nuova pagina di storia: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai e riporta l’Italia sul tetto della Formula 1 a 20 anni di distanza dall’ultima volta. Una gara condotta alla perfezione per il ragazzo bolognese, che ha gestito senza patemi la situazione.

Antonelli vince in Cina: è storia!

Giancarlo Fisichella vinceva in Malesia nel 2006 e Antonelli non era ancora nato. Lo stesso Fisichella aveva detto a Repubblica: “È portato, va forte, impara in fretta. Tanti impiegano anni a evolvere, lui ha vinto campionati al primo colpo. E vista l’età, ha un margine enorme per crescere”. Quanto conta la testa? Fisichella ha sempre risposto a chiare lettere: “Tanto, persino con una F1 così sofisticata. Il talento non basta se mentalmente non sei a posto per un problema familiare o per il tuo compagno che va più forte: c’è chi reagisce positivamente, chi regredisce”.

Antonelli conquista il GP della Cina davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Il pilota italiano ha parlato così in lacrime a fine gara: “Grazie a tutti coloro mi hanno permesso di realizzare il mio sogno. Sono davvero felice, ieri ho detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ce l’abbiamo fatta. E’ stata una bella gara”.