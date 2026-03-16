Antonelli e Sinner, una masterclass all’italiana!

L’Italia esulta in una domenica che resterà nella storia: Kimi Antonelli vince il GP di Cina, Jannik Sinner trionfa ad Indian Wells. E’ una masterclass targata tricolore!

Ci sono giorni in cui sentirsi italiani fa un effetto ancora più piacevole del solito. Ieri è stata una di quelle giornate, grazie a due campioni che hanno dominato, emozionando. Kimi Antonelli, a 19 anni e 6 mesi, ha vinto il Gran Premio di Cina. Negli USA, invece, Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Due vittorie strepitose, con la bandiera dell’Italia che sventola su nel cielo.

Kimi Antonelli show! 20 anni dopo Fisichella

L’Italia ha un nuovo pilota vincitore in Formula 1, ed è il cinno di Bologna. “Yes man, we did it!”, ha gridato il talento italiano subito dopo aver tagliato il traguardo. Nel weekend in terra cinese, Antonelli (qui il resoconto della gara) ha sfruttato al meglio la scarsa condizione dei suoi rivali. Partito dalla pole position, il bolognese ha gestito al meglio le varie fasi della gara, provando soltanto un leggero brivido nel finale. Brivido, però, che ha lasciato spazio alla gioia più pura. Esulta la Mercedes, esulta Toto Wolff che ha creduto in lui lo scorso anno. Era da vent’anni che un italiano, allora era Giancarlo Fisichella, non si prendeva un GP: la maledizione è stata spezzata ieri con quello che sarà il talento italiano, sulle quattro ruote, più forte dei prossimi anni.

Sinner si rialza, Jannik c’è!

Dalla Cina agli States, dove Jannik Sinner offre una prestazione di sostanza contro Medvedev e si rialza dopo il brutto periodo passato da inizio anno. Jannik aveva avvisato tutti prima del Master 1000, si era allenato per gestire il caldo e in queste due settimane ha fatto vedere tutti quelli che son stati i suoi miglioramenti. Contro un Medvedev tornato in splendida forma dopo mille alti e bassi, l’azzurro chiude la pratica in due set spuntandola con un doppio tie-break. Era una vittoria che ci voleva, per avvicinarsi alla Primavera nelle migliori condizioni possibili. Da una parte Antonelli, dall’altra Sinner: una masterclass domenicale tutta all’italiana.