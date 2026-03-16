Togliete il campionato dalle mani di Rocchi

Oggi urlano gli interisti, ieri urlavano i dirigenti della Juventus, prima ancora urlavano a Milano e Napoli.

Giusto per stare in tema delle grandi perché se parliamo di quello che accade per la bassa classifica non basterebbe un editoriale.

Il problema del metro arbitrale

Faccio una premessa: l’Inter non è stata danneggiata: Dumfries va giù per colpa del metro di giudizio italiano perché abbiamo abituato i nostri calciatori alla danza artistica e non al calcio. Quello su Frattesi è un rigore a limite. Fino a tre settimane fa si dava, oggi qualcuno dovrebbe dirci che agli arbitri sono state date altre indicazioni almeno sappiamo che il metro è cambiato. Il problema è che nell’AIA non sanno sfruttare neanche una trasmissione televisiva. Open Var su Dazn servirebbe proprio a comunicare. Anche eventuali cambiamenti. Se da tre settimane non si fischiano più i mezzi contatti e i mezzi rigori noi siamo d’accordo e siamo anche felici perché torniamo a giocare a calcio ma dovete dirlo pubblicamente altrimenti non capiamo più nulla. E’ follia pensare di non dare questi rigori dopo aver visto un campionato intero dare i rigorini finti.

Un sistema che non funziona

Permetteteci di dire che questo è un manicomio. Dovremmo chiedere l’intervento di FIGC e Lega di Serie A ma ovviamente tutti se ne lavano le mani perché il problema è arbitrale e bisognerebbe parlare con Rocchi che però racconta favole e ormai ha vinto la palma come il peggior designatore di sempre in serie A. Ognuno fischia quello che vuole, al Var prendono decisioni in base alla sala e alla partita e ogni settimana cambia il metro di giudizio su falli, contatti e rigori. Questo è il campionato che ci stanno regalando ma nessuno intervenire.

Un campionato senza fiducia

Togliere immediatamente il potere agli arbitri. Il campionato è falsato a monte. Decisioni che fanno infuriare tutti perché c’è una mediocrità generale in quelle che sono le scelte arbitrali e la casta continua solo a pensare ai propri interessi. I club investono, spendono soldi, i tifosi si arrabbiano ma poi siamo nelle mani di dilettanti allo sbaraglio. Rocchi non ha avuto la dignità di auto sospendersi. Arriverà alla fine del mandato ma negli stadi italiani non può circolare. Vedi cosa è accaduto qualche settimana fa a Carrara, in serie B. La gente è esausta. I tifosi vogliono divertirsi, tifare e sognare. Oggi tutto questo sta ammazzando il campionato perché la gente non ha più fiducia e vede scheletri ovunque. Gli interisti sono certi che qualcuno dai piani alti voglia far pagare all’Inter la sceneggiata di Bastoni. Questo non è giusto. Quello che è vero è solo quello che diciamo da sempre. Gli arbitri sono scarsi e presuntuosi ma rischiano di compromettere un campionato con i loro errori.