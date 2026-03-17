Champions League, avanti Real, Arsenal, PSG e lo Sporting con una rimonta clamorosa: tutti i risultati

La Champions League entra nel vivo con i primi quarti: Real Madrid e PSG dominano, Arsenal passa con autorità, mentre lo Sporting firma una rimonta storica contro il Bodø/Glimt. Spettacolo, gol e verdetti importanti negli ottavi di finale.

La UEFA Champions League entra nel vivo con i primi verdetti degli ottavi di finale: quattro squadre hanno già staccato il pass per i quarti, tra conferme di alto livello e sorprese spettacolari. Real Madrid e Paris Saint-Germain dominano le rispettive sfide, mentre Arsenal passa con qualche difficoltà. Impresa storica invece per lo Sporting CP, protagonista di una rimonta destinata a restare nella storia.

Sporting-Bodø/Glimt 5-0 (agg. 5-3)

Serata epica a Lisbona, dove lo Sporting ribalta un passivo pesantissimo contro il Bodø/Glimt. I portoghesi entrano in campo con aggressività e trovano subito il vantaggio con Gonçalo Inácio, abile di testa sugli sviluppi di un corner. La pressione continua nella ripresa, con Pedro Gonçalves che firma il raddoppio al termine di un’azione corale. Al 78’ Luis Suárez segna su rigore, pareggiando il conto complessivo e portando la sfida ai supplementari. Qui emergono energie e qualità: Maximiliano Araújo realizza il gol del sorpasso, mentre Rafael Nel chiude i conti nel recupero. Una rimonta storica che riporta lo Sporting ai quarti dopo oltre quarant’anni.

Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0 (agg. 3-1)

Successo meno agevole del previsto per l’Arsenal contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Mikel Arteta controlla il gioco sin dalle prime battute, creando diverse occasioni con Declan Rice e Leandro Trossard. Il vantaggio arriva poco prima dell’intervallo grazie a una splendida conclusione di Eberechi Eze. Nella ripresa è ancora Rice a mettere in sicurezza il risultato con un tiro preciso che vale il 2-0 finale e il passaggio del turno. Una qualificazione meritata, ma costruita con pazienza contro un avversario organizzato.

Chelsea-PSG 0-3 (agg. 2-8)

Dominio totale del Paris Saint-Germain sul Chelsea. I francesi chiudono la pratica già nei primi minuti con Khvicha Kvaratskhelia, bravo a finalizzare in area. Bradley Barcola raddoppia al 15’ con un elegante tiro a giro dopo un contropiede perfetto. Nella ripresa Senny Mayulu cala il tris, certificando una superiorità netta sia tecnica che tattica. Il PSG vola così ai quarti con un risultato complessivo schiacciante, confermandosi tra le favorite per la vittoria finale.

Manchester City-Real Madrid 1-2 (agg. 1-5)

Il Real Madrid si conferma ancora una volta bestia nera del Manchester City. Protagonista assoluto Vinícius Júnior, autore di una doppietta decisiva. Il brasiliano sblocca il match su rigore, mentre il City trova il pari con Erling Haaland poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, gli uomini di Pep Guardiola non riescono a reagire e nel recupero subiscono il colpo del definitivo 2-1, ancora firmato Vinícius. Il Real avanza con autorità, confermando la propria tradizione vincente nella competizione.