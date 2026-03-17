ESCLUSIVA SI Cremonese, Nicola sempre più in bilico: piace Giampaolo. La situazione

La panchina della Cremonese resta in bilico: Nicola è ancora formalmente in carica, ma i contatti con Giampaolo e Gotti indicano un imminente cambio. Il club valuta da giorni le alternative in vista di una scossa urgente alla squadra.

La situazione sulla panchina della Cremonese è sempre più delicata e aperta a sviluppi nelle prossime ore, anche se manca ancora l’ufficialità. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club grigiorosso non ha ancora comunicato l’esonero di Davide Nicola, ma i segnali di un cambio imminente sono ormai evidenti.

Cremonese, movimento su Giampaolo

Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un contatto diretto tra l’agente Tinti e il Lecce per discutere della posizione di Marco Giampaolo. Un movimento che lascia pochi dubbi sulle intenzioni della Cremonese, sempre più orientata verso un cambio in panchina dopo le quindici gare senza vittorie sotto la guida di Nicola.

L’interesse per Giampaolo e Gotti

Non si tratta di un interesse nato all’improvviso. Già lo scorso 8 marzo, come rivelato da Luca Cilli, la Cremonese aveva preso in considerazione il nome di Giampaolo come possibile alternativa. Un’idea rimasta in sospeso, ma mai realmente accantonata, e che oggi torna con forza al centro delle strategie del club.

Dopo la sconfitta con il #Lecce la #Cremonese sta valutando la posizione di Davide Nicola. Per l’eventuale sostituzione dell’allenatore il club valuta #Gotti e #Giampaolo @tvdellosport — Luca Cilli (@Luca_Cilli) March 8, 2026

Nel frattempo, la dirigenza non è rimasta ferma, a maggior ragione dopo il duro ko contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri era stato valutato anche il profilo di Luca Gotti, a conferma di come la società stia sondando più piste prima di prendere una decisione definitiva. Tuttavia, è nella giornata odierna che la Cremonese sembra essere uscita allo scoperto proprio per Giampaolo, individuato come il candidato principale per raccogliere l’eredità di Nicola.

La posizione di Nicola

La posizione dell’attuale allenatore appare sempre più fragile. Pur non essendo ancora arrivata la comunicazione ufficiale dell’esonero da parte della società Cremonese, il fatto che il club stia già avviando contatti concreti con altri tecnici lascia intendere come la fiducia nei confronti di Nicola sia ormai venuta meno. Una situazione di “sfiducia” evidente, che potrebbe tradursi a breve in un cambio formale.

Sviluppi attesi per la panchina della Cremonese

Resta ora da capire quali saranno le tempistiche. La Cremonese si trova in una fase delicata della stagione e non può permettersi ulteriori passi falsi. Per questo motivo, la scelta del nuovo allenatore dovrà essere rapida ma anche ponderata, con l’obiettivo di dare una scossa immediata all’ambiente.

Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro della panchina grigiorossa, con Giampaolo in pole position e Nicola sempre più vicino all’addio.