Cremonese, Nicola in bilico: ecco i nomi per la sostituzione

Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Cremonese riflette sul futuro della panchina. Davide Nicola è in forte discussione: la società valuta il cambio di guida tecnica mentre la squadra, ferma a 24 punti, scivola in piena zona retrocessione.

La crisi della Cremonese si aggrava dopo la sconfitta odierna contro una delle formazioni rivali per la salvezza il Lecce. Un ko che rischia di avere conseguenze importanti anche in panchina. La posizione dell’allenatore Davide Nicola, infatti, è sempre più in bilico e nelle prossime ore la società grigiorossa potrebbe prendere decisioni decisive per il futuro della stagione.

I numeri che mettono a rischio Nicola

Il momento della squadra lombarda è estremamente delicato. Con soli 24 punti in classifica, la Cremonese si trova pienamente invischiata nella zona retrocessione e la fiducia attorno al progetto tecnico si è progressivamente assottigliata.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi la profondità della crisi. I grigiorossi non vincono dal 7 dicembre 2025 (2-0 proprio al Lecce) e nelle ultime quattordici partite hanno raccolto appena quattro punti, tutti frutto di pareggi. Un rendimento troppo modesto per una squadra chiamata a lottare per la salvezza.

La sconfitta contro il Lecce, arrivata al termine di una gara combattuta ma ancora una volta povera di incisività offensiva. Il ko ha accentuato il malcontento dell’ambiente.

La squadra fatica a creare occasioni create e mostra fragilità nei momenti chiave delle partite nonostante l’arrivo di un top per la lotta salvezza com Sebastiano Luperto. Elementi che avrebbero portato la dirigenza a riflettere seriamente su un possibile cambio di guida tecnica.

Cremonese, valutazioni in corso

Secondo quanto riportato da Luca Cilli sul suo account X, la società starebbe già valutando alcune alternative in caso di esonero di Nicola. Il tecnico piemontese dopo la bella stagione vissuta a Cagliari rischia di vedere sfumare la seconda salvezza di fila allenando fin da inizio stagione.

Dopo la sconfitta con il #Lecce la #Cremonese sta valutando la posizione di Davide Nicola. Per l’eventuale sostituzione dell’allenatore il club valuta #Gotti e #Giampaolo @tvdellosport — Luca Cilli (@Luca_Cilli) March 8, 2026

I nomi per il dopo Nicola

I nomi che la dirigenza della Cremonese starebbe valutando con maggiore interesse sono quelli di Marco Giampaolo e Luca Gotti, due tecnici con esperienza nel massimo campionato e considerati profili in grado di dare una scossa immediata alla squadra.

Marco Giampaolo, che ha rifiutato il Pisa un mese fa, rappresenterebbe una scelta orientata verso un calcio più organizzato e basato sul possesso ed è reduce dalla salvezza con il Lecce. Mentre, Luca Gotti è conosciuto per la sua capacità di lavorare sull’equilibrio difensivo e sulla compattezza del gruppo. Due filosofie diverse, ma entrambe ritenute potenzialmente utili per provare a invertire una tendenza che, se non cambiata rapidamente, potrebbe compromettere definitivamente la stagione.