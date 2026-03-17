Milan, momento delicato: tra tensioni, classifica e un finale tutto da giocare

La battuta d’arresto maturata domenica allo stadio Olimpico contro la Lazio ha lasciato strascichi evidenti in casa Milan, non soltanto per il risultato ma anche per tutto ciò che ne è seguito. Un ko che pesa, soprattutto per come è arrivato e per le conseguenze che rischia di trascinarsi nelle prossime settimane.

A far discutere non è stato solo l’aspetto tecnico, ma anche l’episodio che ha visto protagonista Rafa Leao, la cui reazione al momento della sostituzione ha suscitato diffuso disappunto. Un segnale di nervosismo che riflette il momento complicato della squadra, alle prese con pressioni crescenti e aspettative disattese.

Scudetto sfumato, ora testa alla Champions

Il passo falso contro la Lazio ha, di fatto, spento le ambizioni Scudetto del Milan, costringendo la formazione di Allegri a riporre tutte le proprie attenzioni sulla qualificazione in Champions League. Un obiettivo che resta alla portata, ma che ora richiede continuità e concentrazione totale.

Consapevole della delicatezza del momento, l’allenatore non ha esitato a richiamare la squadra subito dopo la partita, lanciando un monito ben chiaro: è tempo di guardarsi alle spalle. La classifica, infatti, si è accorciata pericolosamente e ogni passo falso può costare caro.

Il Napoli incalza ad una sola lunghezza di distanza e appena dopo la sosta è previsto lo scontro diretto al Maradona, una sfida che potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa europea.

Torino crocevia fondamentale, torna Rabiot

Prima però ci sarà la sfida di sabato a San Siro contro il Torino, che assume in questo senso un valore decisivo. Una partita da non sbagliare, sia per la classifica sia per ritrovare fiducia dopo lo stop di Roma.

In questo contesto, sarà fondamentale il ritorno dalla squalifica di Adrien Rabiot. I numeri parlano chiaro: le 3 sconfitte stagionali del Milan sono arrivate tutte senza di lui in campo e, più in generale, su 7 assenze complessive, sono state soltanto 2 le vittorie.

Un dato che certifica quanto il centrocampista sia diventato un punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere rossonero. In un momento in cui Pulisic e Leao danno più preoccupazioni che garanzie, Rabiot rappresenta equilibrio, fisicità e affidabilità: l’arma in più della quale il Milan non può fare a meno.

Caso Fofana e tensioni interne

In un contesto già carico di pressione, si inserisce anche un elemento di polemica legato alle dichiarazioni di Fofana. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, il centrocampista ha espresso perplessità in merito al suo nuovo ruolo di mezzala destra, fortemente voluto da Allegri.

Una posizione che, a quanto pare, non lo convince pienamente, soprattutto perché nella sua ottica rischierebbe di compromettere la sua partecipazione al Mondiale. Parole che inevitabilmente alimentano il dibattito e aprono interrogativi sulla gestione tattica e sulle gerarchie interne.

Pressione e classifica: niente margine di errore

Piove sul bagnato perché alla sconfitta di Roma hanno fatto seguito diverse polemiche, in un momento stagionale in cui però la classifica non concede margini di distrazione.

Il Milan si trova ora in una fase cruciale della stagione: ogni partita può fare la differenza tra un piazzamento europeo e una clamorosa esclusione dalle posizioni che contano. Serve compattezza, serve lucidità, ma soprattutto serve ritrovare risultati.

La sfida contro il Torino rappresenta il primo banco di prova per capire se i rossoneri saranno in grado di reagire. Poi arriveranno scontri ancora più pesanti, in cui non ci sarà spazio per errori. Il destino del Milan passa da qui.

Ylenia Frezza