Ansia Italia, dopo Zaccagni, si ferma Tonali: esce per infortunio in Champions

Ansia per la Nazionale: dopo la tegola arrivata con il serio infortunio riportato da Mattia Zaccagni, a ridosso dai playoff per i Mondiali 2026 si ferma anche Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è uscito anzitempo dalla sfida contro il Barcellona in Champions League.

Problemi per Sandro Tonali durante Barcellona-Newcastle: sul risultato di 4-2 a favore dei blaugrana, l’ex centrocampista del Milan è stato costretto a fermarsi dopo uno scontro di gioco, chiedendo il cambio e lasciando il posto a Willock. Resta da valutare la gravità dell’infortunio: Tonali si teneva la coscia sinistra con evidente dolore, facendo pensare a un possibile problema muscolare.

Infortunio Tonali, la Nazionale è in ansia

La situazione legata all’infortunio riportato da Sandro Tonali in Barcellona-Newcastle preoccupa anche la Nazionale Italiana, già alle prese con l’assenza di Zaccagni in vista dei playoff. Il giocatore ha abbandonato il campo accompagnato dallo staff medico, visibilmente sofferente e con difficoltà a camminare dopo aver ricevuto le cure necessarie.

Da capire quanto possa essere serio il suo stop, ma siamo ormai prossimi alla prima sfida dei playoff dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, prevista il 26 marzo a Bergamo. Chi vince, affronta la vincente fra Galles e Bosnia Erzegovina, per accedere ai Mondiali 2026.