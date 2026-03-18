Il Bayern ne fa altri 4 all’Atalanta. Il quadro dei quarti di Champions

Si chiudono gli ottavi di finale di Champions League: eliminata anche l’Atalanta, che è stata battuta 4-1 dal Bayern Monaco in Germania dopo il 6-1 dell’andata. Si delinea il quadro dei quarti di finale.

Niente da fare: troppo Bayern Monaco per questa Atalanta. La squadra di Vincent Kompany ne fa altri 4 alla Dea, dopo i 6 dell’andata. In Germania finisce 4-1 per i bavaresi, così anche l’ultima italiana rimasta in corsa saluta la massima competizione europea. Si delinea dunque il quadro completo dei quarti di finale di Champions con le migliori 8 d’Europa: spicca il derby spagnolo fra il Barcellona e l’Atletico Madrid.

Bayern-Atalanta 4-1, Dea eliminata

Il Bayern Monaco batte ancora l’Atalanta, vincendo 4-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League in un Allianz Arena comunque animato, anche dalla presenza dei tifosi nerazzurri. I tedeschi dominano fin dall’inizio, pur con un primo squillo firmato Bellanova per gli ospiti. A metà primo tempo arriva il rigore per fallo di mano di Scalvini: Kane sbaglia il primo tentativo, ma segna sulla ripetizione, portando avanti il Bayern all’intervallo.

Nella ripresa l’Atalanta prova a reagire, ma dura poco. Kane firma il raddoppio, seguito dal terzo gol del giovane Lennart Karl. Al 70’ Luis Diaz cala il poker con un tocco sotto. Da segnalare anche il traguardo di De Roon, che raggiunge Bellini a 435 presenze con l’Atalanta. Nel finale Samardzic segna il gol della bandiera. Il Bayern chiude sul 4-1, per un totale di 10-2, eliminando l’ultima italiana.

Il tabellone dei quarti di Champions League

Real Madrid-Bayern Monaco

Sporting-Arsenal

Barcellona-Atletico Madrid

Paris Saint-Germain-Liverpool

Bayern, storico Pavic: esordio in Champions per il classe 2010

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany ha fatto una mossa che è entrata nella storia. Contro l’Atalanta infatti il tecnico dei bavaresi ha fatto esordire un classe 2010: Filip Pavic. Non si tratta del più giovane ad aver esordito in questa coppa, ma il primo rappresentante dei giocatori nati in questo anno a giocarla.