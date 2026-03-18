Lazio e Nazionale, tegola Zaccagni: c’è lesione, quanto starà fermo

Pessime notizie per la Lazio, ma anche per la Nazionale di Gattuso in vista dei playoff. Capitan Zaccagni infatti è costretto a fermarsi: gli esiti degli esami hanno evidenziato una lesione e lo stop non sarà breve.

Arrivano aggiornamenti poco incoraggianti per Maurizio Sarri, per la Lazio ed anche per la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso. Il club capitolino deve infatti fare i conti con l’infortunio del proprio capitano, Mattia Zaccagni, che ha subito una lesione muscolare e sarà costretto a restare lontano dai campi per un periodo non breve. Che influirà anche sulle scelte che il ct azzurro dovrà fare in vista dei playoff che statnno per arrivare.

Infortunio Zaccagni, il comunicato della Lazio

La Lazio ha reso note le condizioni del calciatore attraverso un comunicato ufficiale: “Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.

Infortunio Zaccagni, quanto starà fuori

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha riportato una lesione muscolare ed ora dovrà fermarsi. Il periodo di assenza stimato è tra i 30 e i 40 giorni. Una perdita significativa per la squadra biancoceleste, che dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori più rappresentativi in una fase delicata della stagione.

Un’assenza che influirà anche sulle scelte del ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. Il 26 marzo infatti è prevista, a Bergamo, la sfida dell’Italia contro l’Irlanda del Nord per la semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. In caso di passaggio del turno poi gli azzurri dovranno vedersela con una fra Galles e Bosnia Erzegovina. Ovviamente senza Zaccagni.