Rakow-Fiorentina, Vanoli vince ancora: viola ai quarti

Vince ancora la Fiorentina contro il Rakow, dopo il 2-1 dell’andata finisce 1-2 al ritorno. Come all’andata polacchi avanti e poi rimontati. Oggi con i gol di Ndour e Pongracic.

Trionfa 1-2 a Sosnowiec la Fiorentina e accede per il quarto anno consecutivo ai quarti di finale di Conference League. I gigliati vincono con il medesimo risultato rispetto all’andata. Copione identico con i polacchi avanti ad inizio ripresa e i gigliati capaci di pareggiare, sempre con Ndour e vincere nei minuti di recupero, questa volta con gol di Pongracic, il primo in viola e il terzo in carriera. Un successo fondamentale, il terzo consecutivo, il secondo in Europa League. Nel mezzo l’1-4 di Cremona. Ora la gara casalinga contro l‘Inter e poi la sosta con la banda Vanoli che dopo la pausa nazionali affronterà in trasferta il Verona in un fondamentale scontro salvezza. Ai quarti di finale la Fiorentina affronterà il Crystal Palace che ha eliminato ai supplementari l’AEK Larnaca.

Prima frazione senza gol

3 minuti e prima occasione per la Fiorentina. Kean si invola sulla sinistra entra in area e calcia. Tiro respinto e palla in corner. L’arbitro però vede un tocco inesistente dell’attaccante e assegna rimessa dal fondo. Al 13′ prima occasione Rakow. Brutto rinvio di Christensen, i polacchi trovano il pallone a metà campo e vanno in ripartenza. Ma non fanno male ai viola. Al 21′ chance ancora per i polacchi. Jean Carlos mette un cross dolce dalla sinistra, Christensen esce a vuoto ma fortunatamente c’è Ranieri alle sue spalle e a sventare il pericolo. Al 32′ combinazione Fagioli-Kean: il play scodella in area per l’attaccante, che col destro tenta la girata di prima. Tiro debole, ma azione sviluppata molto bene. Nel 1′ di recupero super occasione per Fagioli: grande discesa sulla fascia per Parisi, che arriva in fondo e mette dietro per il regista: mancino di prima che parte bene, ma centralmente. Zych smanaccia.

Ndour e Pongracic firmano il successo

Pronti-via e il Rakow fa 1-0. Struski riceve in area dalla sinistra, sterza e calcia rasoterra bene sul primo palo: Christensen non ci arriva, polacchi avanti 1-0. Ci prova Fabbian al 58′. Sponda di testa di Fazzini per Kean, che appoggia all’ex Bologna: il centrocampista va al tiro dal limite ma centra sulla schiena un avversario. Al 60′ fuori Kean e Fazzini dentro Piccoli e Gosens. Scenata plateale dell’attaccante viola che non gradisce il cambio di Vanoli. Immediata occasione per Piccoli che colpisce il palo. Traversone da sinistra di Gosens, Piccoli svetta sul marcatore avversario e di testa mette la sfera sul primo palo, colpendo l’esterno del montante.

Pareggio viola al 68′ con Ndour, come all’andata. Buona percussione dalla destra di Parisi, uno due dentro l’area e palla che giunge a Ndour che calcia di prima: la deviazione fortuita dell’ex Cagliari manda la sfera all’angolino. 1-1 a Sosnowiec. Al 84′ fischiato rigore al Rakow. Arbitro richiamato al VAR che toglie il penalty e ammonisce Brunes per simulazione. All’ultimo respiro la Fiorentina la vince anche con Pongracic. Zych aveva abbandonato l’area per gli ultimi assedi, la Fiorentina toglie la palla dall’area di rigore e il croato calcia da metà campo, trovando la porta sguarnita e il definitivo 1-2 per la banda Vanoli! Ai quarti di finale la Fiorentina affronterà il Crystal Palace che ha eliminato ai supplementari l’AEK Larnaca.