Serie A, la classifica aggiornata: il Como sogna, la Fiorentina respira

Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions! La Fiorentina respira.

Una giornata di Serie A, la 29esima, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi delle varie squadre. Milan che perde terreno sull’Inter, e che lotta per la zona Champions: il Como batte la Roma e sogna, Napoli che resta incollato ai rossoneri. In zona salvezza, la Fiorentina esce dalle sabbie mobili. Ma come è cambiata la classifica?

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18

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