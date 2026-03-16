Fiorentina, Vanoli tiene la squadra con i piedi per terra

La Fiorentina ha battuto 1-4 la Cremonese nel posticipo della 29^ giornata di Serie A. Al termine della gara, Paolo Vanoli, tecnico della viola ha voluto tenere la squadra con i piedi per terra, la salvezza è ancora lontana.

Una vittoria pesantissima quella della Fiorentina a Cremona con i gol di Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson. Una prestazione di livello quella della sua squadra con il tecnico che però non ha voluto dirsi ancora fuori dalla lotta per non retrocedere: “Non voglio più parlare di svolta definitiva, era una partita importantissima e uno scontro diretto. nel girone di ritorno li stiamo affrontando in maniera diversa rispetto all’andata. Dobbiamo stare coi piedi per terra, la Conference ci porta via tante partire e dobbiamo fare bene in tutte e due le competizioni“. Una Fiorentina che ora dovrà gioco forza concentrarsi sulla gara di giovedì in Polonia per poi tornare in campo in Serie A, domenica contro l’Inter.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Il tecnico viola ha commentato così la prestazione di Parisi, premiato MVP: “Si merita il gol, è da tanto che stava facendo bene. Vittoria importante contro una diretta concorrente. Si poteva fare molto meglio nella gestione del vantaggio, abbiamo troppa frenesia e devi saper gestire“.

Sulla crescita della squadra: “Siamo cresciuti, c’è voluto del tempo e abbiamo tanti margini di miglioramento. La cosa più difficile era ricostruire unità d’intenti per questo nuovo obiettivo e oggi i ragazzi hanno fatto un ulteriore step. Firenze si merita di più, ma dobbiamo centrare questo risultato per noi importante. Adesso abbiamo la Conference, ci aspetta una partita difficilissima“.

Le condizioni di Moise Kean: “Con Moise abbiamo lavorato tanto per portarlo in panchina, stasera gli volevo far fare 7/8 minuti ma poi Ranieri aveva i crampi. Roberto è un diamante grezzo, deve migliorare, ha delle potenzialità e piano piano sta crescendo. Stasera ha fatto un gol da grande attaccante, a volte si abbate un po’ di testa ed è un diamante che va lavorato giorno giorno“.

Le parole di Dodo

Dodo ha parlato così delle sensazioni post successo 1-4 con la Cremonese: “Era importante vincere, siamo ancora lì e non possiamo mollare fino alla fine. Dobbiamo restare concentrati, anche in Conference. Sul gol brasiliano di Parisi? “Bello, ma il mio di più”. Sull’intesa con Parisi: “Giochiamo da tre anni insieme. Bravo lui e tutti i compagni”. Chiude sul Brasile e Ancelotti: “Speriamo, vediamo che succede per la convocazione al Mondiale“.