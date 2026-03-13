Fiorentina, shock: stella viola derubata durante il Rakow

La Fiorentina ha sconfitto 2-1 il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un protagonista del match ha però avuto una spiacevole sorpresa al rientro a a casa.

In casa Fiorentina la serata di ieri non è stata totalmente a rose e fiori. Uno dei protagonisti del successo 2-1 contro il Rakow si è infatti ritrovato la casa svaligiata dopo il match contro i polacchi. Albert Gudmundsson infatti ha ricevuto una brutta sorpresa dopo il match. L’attaccante islandese, decisivo con il rigore del 2-1 al rientro nella propria abitazione l’ha ritrovata svaligiata. Con una storia sul proprio profilo Instagram, Gudmundsson ha raccontato che la sua abitazione è stata svaligiata da alcuni malviventi, con il furto di diversi oggetti di valore, tra cui anche effetti personali particolarmente importanti. L’attaccante ha promesso una ricompensa per chi lo aiuterà a scoprire i colpevoli.

Fiorentina, svaligiata l’abitazione di Albert Gudmundsson

Con una storia Instagram, Albert Gudmundsson ha comunicato che la propria casa è stata svaligiata ieri sera durante Fiorentina-Rakow. L’attaccante ha anche promesso una ricompensa a chiunque lo aiuti a scoprire i colpevoli e recuperare la refurtiva: “Ieri la mia casa è stata svaligiata e sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni importanti effetti personali. Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, contattate me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa per le informazioni che porteranno al recupero degli oggetti rubati“. Una sorpresa negativa quella ricevuta da Gudmundsson dopo che l’islandese era risultato decisivo segnando il rigore della vittoria per la sua squadra contro il Rakow nell’andata degli ottavi di Conference League.

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Il momento di Gudmundsson e della Fiorentina

La stagione di Gudmundsson ha fin qui vissuto di alti, pochi e bassi, molti che hanno condizionato di riflesso anche la stagione della Fiorentina, tra le più negative della sua storia. I gigliati sono infatti quartultimi a +1 sulla Cremonese diciottesima. L’impatto di Gudmundsson sulla banda gigliata non è stato quanto si augurava la Fiorentina dopo l’esperienza al Genoa del calciatore. Tra infortuni, prestazioni opache e questioni extracampo, il calciatore ha faticato ad incidere in queste 2 stagioni.

67 presenze e 16 gol in 2 stagioni, gli stessi segnati in 30 presenze in meno nell’ultima stagione con la maglia del Grifone. Problemi fisici che hanno condizionato maggiormente la prima stagione in maglia viola. Gudmundsson ha già infatti superato le 33 presenze del primo anno, 34 questo. I gol sono però gli stessi, 8 l’anno scorso e 8 in questo. Ora lunedì la Cremonese e giovedì il Rakow. Due occasioni per Gudmundsson per provare a dare continuità al rigore di ieri e incidere in modo importante su questa stagione della viola.