Fiorentina-Rakow, Ndour-Gudmundusson fanno respirare Vanoli

Vince di misura la Fiorentina 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. A decidere la gara le reti di Ndour e Gudmundsson. Viola che ribalta lo 0-1 iniziale.

Dopo il pari 1-1 tra Bologna e Roma in Europa League. Una buona Fiorentina ha bisogno di andar sotto per reagire e battere 2-1 il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. I gigliati dominano in lungo e in largo il match contro i polacchi senza riuscire a sfondare. Al 60′ un errore difensivo spalanca la porta a Brunes che fa 0-1. Reazione immediata con Ndour che al 62′ segna un gol straordinario che vale l’1-1. Vittoria che si concretizza al 93′ quando Gudmundsson segna su rigore guadagnato da Dodo la rete del 2-1. La Fiorentina vince e si porta così avanti nel doppio confronto in attesa della gara di ritorno tra 7 giorni. Ora la testa dei viola sulla sfida fondamentale in campionato contro la Cremonese nella serata di lunedì.

Primo tempo senza gol

Ci prova Gosens dopo 9 minuti. Tentativo di tacco parato dal portiere avversario. Occasione viola al 14′. Corner di Mandragora con il pallone che arriva sulla testa di Gosens, para Zychè. Al 23′ traversa viola con Comuzzo. Arriva un fischio dell’arbitro perché il pallone era prima uscito dal campo. Super chance per Fazzini al 28′. Grande azione di Parisi che dalla destra innesca l’esterno che da ottima posizione calcia però troppo alto andando vicino all’1-0. Ancora Fazzini pericoloso al 39′. Conclusione deviata dell’esterno che non trova fortuna. Primo tempo che finisce 0-0. Molto meglio la banda Vanoli.

Finisce 2-1

Passa il Rakow al 60′. Brunes anticipa Comuzzo e vince il duello aereo con Fortini trovando poi la rete dello 0-1. Due minuti e la Fiorentina pareggia meritatamente. Mandragora anticipa Struski e serve Ndour che con una super conclusione da fuori area fa 1-1. Terzo gol in Conference League per il centrocampista viola. Ancora Fiorentina pericolosa al 72′ con Piccoli. L’attaccante ruba palla a Racovitan e calcia in porta. Traversa piena. Altra grande occasione per la Fiorentina con Piccoli che da buona posizione calcia alto. Cross di Dodo e fallo di mano. Rigore confermato al VAR. Gudmundsson dal dischetto non sbaglia e fa 2-1 Fiorentina al 93′. Finisce 2-1. Viola avanti nella doppia sfida e ora con la testa alla gara di lunedì. Banda Vanoli in ritiro questa notte.

Conference League, i risultati

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk 1-3, AZ Alkmaar-Sparta Praga 2-1, Samsunspor-Rayo Vallecano 1-3, Rijeka-Strasburgo 1-2, Crystal Palace-Aek Larnaca 0-0, Fiorentina-Rakow Czestochowa 2-1, Celje-Aek Atene 0-4, Sigma Olomouc-Mainz 0-0.