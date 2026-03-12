Bologna-Roma, Pellegrini risponde a Bernardeschi: verdetto rimandato

Si deciderà all’Olimpico chi tra Bologna e Roma giocherà i quarti di finale dell’Europa League 2025/2026. Felsinei avanti nel match d’andata con Bernardeschi ma poi raggiunti da Lorenzo Pellegrini nel finale.

Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara tra il Bologna e la Roma. Rossoblù che la sbloccano al 50′ con Bernardeschi, che riceve da Rowe e con una grande giocata mette alle spalle di Svilar per il vantaggio. Pari Roma nel finale con Pellegrini che risolve una mischia e fa 1-1. E’ poi la Roma a sfiorare la vittoria con Malen che calcia ma le deviazioni di Casale e Lucumì mandano il pallone sul palo. Finisce quindi 1-1 tra Bologna e Roma con la qualificazione che si deciderà quindi tra una settimana all’Olimpico con Gasperini e Italiano pronti a giocarsi l’accesso ai quarti di finale dell’Europa League 2025/2026.

Prima frazione senza gol

2 minuti e Bologna subito vicino al gol. Bernardeschi prova a triangolare con Rowe ma Svilar chiude in uscita. Grande chance Roma al 20′. Errore in uscita del Bologna, Malen apre per Zaragoza che calcia in diagonale ma fuori dallo specchio. Al 39′ occasione per Bernardeschi. Ottimo spunto del 10 che serve Pobega, Svilar manda in corner. Ancora Bernardeschi al 44′. Altro spunto dell’ex Juve che rientra sul sinistro e calcia. Svilar la leva dall’incrocio. Altra chance Bologna al 47′. Sponda di Casale da corner Pobega manda fuori. Finisce 0-0 la prima frazione.

Bernardeschi chiama Pellegrini risponde

Al 50′ Bernardeschi fa 1-0. Rowe apre sul 10 che calcia benissimo con il sinistro alle spalle di Svilar. Avanti la banda Italiano. Palo di Malen al 53′. Rensch serve in verticale l’ex Aston Villa che se la porta sul sinistro ma trova il palo. Occasione Pisilli al 58′. Il giovane centrocampista ci prova, conclusione che finisce a lato. Al 60′ occasione Bologna. Svilar ferma però Pobega. Ancora Bologna sponda di Lucumi per Rowe che calcia però fuori. Pari Roma al 71′ con Pellegrini. Errore di Joao Mario, ne approfitta Cristante che serve Malen, scarico su Pellegrini che fa 1-1. Risponde al 75′ ancora Bernardeschi. Conclusione debole nelle braccia di Svilar. Altro palo della Roma 1 minuto dopo. Malen calcia, doppia deviazione di Casale e Lucumi prima del legno. Traversa di Vitik al 88′. Punizione di Lykogiannis, colpo di testa del difensore, traversa. Finisce 1-1. Verdetto rimandato al ritorno.

Europa League, i risultati degli ottavi

Bologna-Roma 1-1, Stoccarda-Porto 1-2, Panathinaikos-Real Betis 1-0, Lille-Aston Villa 0-1, Genk-Friburgo 1-0, Ferencvaros-Sporting Braga 2-0, Nottingham Forest-Midtjylland 0-1, Celta Vigo-Olympique Lione 1-1.