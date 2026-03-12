Bologna-Roma, le probabili formazioni: i dubbi di Italiano e Gasperini

Tutto pronto per il derby italiano negli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma: stasera si gioca l’andata, ecco le probabili scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Tutto pronto per il derby italiano negli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma (qui le dichiarazioni di Gasperini in conferenza stampa): stasera si gioca l’andata allo stadio Dall’Ara, ecco le probabili scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Tra i giallorossi non ci sarà Paulo Dybala, diversi dubbi anche tra i felsinei con Manu Kone che non ce la fa per un affaticamento. C’è, da pensare anche al campionato.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All.: Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, Gasperini invita la Roma a non fare calcoli tra campionato e coppa. Nonostante l’emergenza in attacco, l’obiettivo è chiaro: dare il massimo in ogni partita.

Vietato fare calcoli. Alla vigilia della sfida europea della Roma contro il Bologna, l’allenatore giallorosso è stato chiaro: la stagione entra nel momento decisivo e non c’è spazio per scegliere tra campionato ed Europa League. L’obiettivo è uno solo, affrontare ogni partita con la stessa intensità.

Gasperini e la Roma, nessun calcolo

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, lo ha ribadito con decisione durante la conferenza stampa prepartita: “Impossibile scegliere tra campionato ed Europa League. Ogni partita è importantissima, non faremo calcoli, pensiamo solo a fare il massimo in ogni partita”. Un messaggio forte, che arriva in un momento delicato tra l’impegno europeo e la corsa al quarto posto in Serie A, considerato fondamentale per il futuro del club.

Verso il Bologna

Domani si riparte da Bologna, con l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida complicata, anche perché la squadra deve fare i conti con diverse assenze soprattutto nel reparto offensivo. Il tecnico non nasconde le difficoltà: “Ripeto, davanti siamo in emergenza ma cercheremo di giocare al massimo le nostre partite”.

Recupero importante

Tra le notizie positive c’è il rientro di Hermoso, tornato disponibile dopo l’ultimo stop. “Se è convocato è disponibile e può giocare, vedremo se dal via o in corsa”, ha spiegato l’allenatore. Situazione diversa invece per Pellegrini, che potrebbe iniziare dalla panchina. “Sia noi sia lui pensiamo solo al campo, non penso che ci siano pensieri sul rinnovo del contratto. Poi alcune partite le giochi meglio e altre no, ma questa è una cosa normale per tutti”.