Fiorentina, un punto d’oro col Parma. Il Bologna ci ricasca: ko contro il Verona

Giornata ricca di tensione in Serie A: al Franchi Fiorentina e Parma si annullano in uno 0-0 povero di emozioni, mentre al Dall’Ara il Verona ribalta il Bologna in quattro minuti sorprendendo tutti.

Paura e colpi di scena caratterizzano il pomeriggio di Serie A. Al Franchi Fiorentina e Parma si dividono la posta in uno 0-0 bloccato e con pochissime occasioni, ma il punto muove comunque la classifica di entrambe. Molto diverso lo scenario a Bologna, dove il Verona ribalta i rossoblù nel giro di quattro minuti nella ripresa, trovando una vittoria pesantissima nella corsa salvezza.

Tra Fiorentina e Parma vince la paura

Finisce senza reti la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma. Uno 0-0 con poche emozioni, in cui entrambe le squadre fanno davvero poco per portare a casa la vittoria. La partita resta bloccata per lunghi tratti e le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano.

L’opportunità migliore capita a Piccoli, ma Delprato è provvidenziale nel murare il tentativo ravvicinato dell’attaccante, salvando il Parma. Dall’altra parte Cuesta si fa trovare pronto quando chiamato in causa e contribuisce a mantenere la porta inviolata, permettendo ai viola di conservare nove punti di vantaggio in classifica sui ducali.

Nonostante lo spettacolo limitato, il punto conquistato è comunque prezioso per entrambe. Il Parma muove la classifica e la squadra di Vanoli guadagna una lunghezza sulla Cremonese, prossima avversaria dei viola in una sfida che si preannuncia già decisiva per gli equilibri della zona bassa della Serie A.

Clamoroso a Bologna, vince il Verona

Clamoroso al Dall’Ara. Il Bologna cade in casa contro l’Hellas Verona dopo cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Il Verona vince la partita ribaltando il risultato in appena quattro minuti nel secondo tempo. La gara sembrava mettersi bene per i rossoblù: al 49’ Rowe porta avanti il Bologna e fa esplodere il Dall’Ara. Ma la reazione del Verona è immediata e devastante. Al 53’ Frese trova il pareggio con uno splendido tiro da fuori area, mentre al 57’ Bowie firma il sorpasso segnando il suo primo gol in Serie A.

7 – Da inizio dicembre scorso Bologna è la squadra che ha perso più partite casalinghe nei cinque principali campionati europei: sette su nove disputate (1V, 1N), tanti ko interni quanti nelle precedenti 62 gare interne affrontate nel massimo torneo. Difficoltà.#BolognaVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026

È una vittoria pesantissima per i gialloblù, che conquistano il terzo successo stagionale, staccano il Pisa e salgono a 18 punti, portandosi a sette lunghezze dalla Fiorentina, quartultima.

Per il Bologna, invece, arriva uno stop inatteso: la squadra emiliana torna a perdere dopo cinque vittorie consecutive, striscia nella quale aveva subito soltanto un gol. Un brusco ritorno alla realtà dopo settimane di grande solidità difensiva.