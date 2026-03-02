Magia di Odgaard: terza vittoria di fila del Bologna. Pisa, altra beffa

Terza vittoria di fila del Bologna di Vincenzo Italiano, che mette da parte definitivamente il periodo buio. A Pisa la decide una magia di Odgaard al 90′. Ennesima beffa per il Pisa, che continua a vedere tutto nero: la squadra di Hiljemark rimane all’ultimo posto a pari punti con il Verona.

Il Bologna di Vincenzo Italiano prosegue la sua striscia positiva e conquista la terza vittoria consecutiva, superando il Pisa per 1-0 al termine di una sfida intensa, equilibrata e risolta soltanto negli ultimi istanti. A decidere l’incontro è una giocata di grande qualità firmata da Jens Odgaard al 90’. Una conclusione spettacolare che spezza l’equilibrio e consegna tre punti di enorme peso ai rossoblù. Il Pisa di Hiljemark, per contro, continua a vedere tutto nero e rimane ultimo a 15 punti, alla pari dell’Helllas Verona (qui la classifica).

Pisa-Bologna, il primo tempo

L’avvio di gara è favorevole al Pisa, che parte con coraggio e determinazione. I toscani trovano anche la rete con Moreo, ma l’esultanza viene immediatamente frenata dalla segnalazione di fuorigioco. L’episodio non abbatte i padroni di casa, che continuano a mantenere un buon ritmo nei primi minuti. Con il passare del tempo, tuttavia, il Bologna prende progressivamente il controllo del gioco, alzando il baricentro e gestendo meglio il possesso.

Le occasioni più nitide del primo tempo capitano sui piedi di Santiago Castro. L’attaccante argentino si rende pericoloso in due circostanze: prima non riesce a inquadrare lo specchio della porta da posizione invitante, poi colpisce il palo con un inserimento preciso che avrebbe meritato miglior sorte. Sono segnali chiari della crescita degli emiliani, capaci di mettere sotto pressione la retroguardia avversaria pur senza trovare il vantaggio prima dell’intervallo.

Pisa-Bologna, ecco la magia di Odgaard

Nella ripresa lo scenario cambia nuovamente. Il Pisa rientra in campo con maggiore aggressività e compattezza, spingendo con convinzione alla ricerca del gol. I nerazzurri creano diverse situazioni pericolose, chiamando in causa più volte Łukasz Skorupski. Il portiere polacco si fa trovare pronto in ogni occasione, opponendosi con sicurezza ai tentativi di Leris, Piccinini e Stojilkovic e mantenendo inviolata la porta rossoblù in un momento particolarmente delicato della partita.

Quando tutto sembra indirizzato verso un pareggio, arriva l’episodio decisivo. Odgaard riceve palla sulla trequarti, si gira con rapidità e lascia partire un sinistro potente e preciso che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Bologna porta così a casa tre punti, confermando il proprio ottimo momento di forma (anche se la zona per l’Europa che conta sembra riservata ad altre) e alzando il morale in vista degli impegni in Europa. Per il Pisa resta invece l’amarezza per una prestazione generosa, soprattutto nella seconda frazione.