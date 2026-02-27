Sorteggio Europa League: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma

Il Bologna supera il Brann con due successi di misura e vola agli ottavi, dove lo attende la Roma in un affascinante derby italiano. Definito anche il quadro completo delle sfide, con le teste di serie pronte a giocarsi il ritorno davanti al proprio pubblico.
Archiviato l’incubo norvegese con l’eliminazione del Brann grazie a un doppio 1-0, il Bologna conquista gli ottavi di finale di Europa League, dove ad attenderlo ci sarà la Roma.
Le prime otto classificate della fase a campionato — in ordine alfabetico Aston Villa, Betis, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto e Roma — giocheranno la gara di ritorno in casa contro una delle squadre provenienti dai playoff: Bologna, Genk, Celta Vigo, Ferencvaros, Lille, Nottingham Forest, Panathinaikos e Stoccarda.
Ottavi di finale
Celta Vigo – Lione
*Genk – Friburgo
Ferencvaros – Braga
Panathinaikos – Betis
Nottingham Forest – Midtjylland
Stoccarda – Porto
Bologna – Roma
Lille – Aston Villa
L’incrocio per Bologna-Roma
Lille-Aston Villa sarà la sfida degli ottavi di finale che incrocerà la squadra che supererà il derby italiano. Roma o Bologna quindi dovranno poi vedersela con la vincente di questa sfida, in un percorso che si annuncia impegnativo e ricco di insidie.
Il calendario dell’Europa League
Oltre agli ottavi (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo), è stato definito tutto il tabellone completo con quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio) fino alla finale in calendario mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Stadium di Istanbul in Turchia.