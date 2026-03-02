Champions, Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta: corsa a confronto per due posti

Stiamo entrando nella fase clou della stagione con diverse squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco i calendari a confronto.

Stiamo entrando nella fase clou della stagione con diverse squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Inter e Milan sembrano ormai certe di occupare le prime due posizioni, anche se attenzione a dare per scontato. Poi ci sono Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta (QUI LA CRONACA DI ROMA-JUVE) per gli altri due posti disponibili. Ecco i calendari a confronto.

NAPOLI

Napoli-Torino (Serie A)

Napoli-Lecce (Serie A)

Cagliari-Napoli (Serie A)

Napoli-Milan (Serie A)

Parma-Napoli (Serie A)

Napoli-Lazio (Serie A)

Napoli-Cremonese (Serie A)

Como-Napoli (Serie A)

Napoli-Bologna (Serie A)

Pisa-Napoli (Serie A)

Napoli-Udinese (Serie A)

ROMA

Genoa-Roma (Serie A)

Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)

Como-Roma (Serie A)

Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)

Roma-Lecce (Serie A)

Inter-Roma (Serie A)

Roma-Pisa (Serie A)

Roma-Atalanta (Serie A)

Bologna-Roma (Serie A)

Roma-Fiorentina (Serie A)

Parma-Roma (Serie A)

Roma-Lazio (Serie A)

Verona-Roma (Serie A)

COMO

Como-Inter (semifinale Coppa Italia, andata)

Cagliari-Como (Serie A)

Como-Roma (Serie A)

Como-Pisa (Serie A)

Udinese-Como (Serie A)

Como-Inter (Serie A)

Sassuolo-Como (Serie A)

Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)

Genoa-Como (Serie A)

Como-Napoli (Serie A)

Verona-Como (Serie A)

Como-Parma (Serie A)

Cremonese-Como (Serie A)

JUVENTUS

Juventus-Pisa (Serie A)

Udinese-Juventus (Serie A)

Juventus-Sassuolo (Serie A)

Juventus-Genoa (Serie A)

Atalanta-Juventus (Serie A)

Juventus-Bologna (Serie A)

Milan-Juventus (Serie A)

Juventus-Verona (Serie A)

Lecce-Juventus (Serie A)

Juventus-Fiorentina (Serie A)

Torino-Juventus (Serie A)

ATALANTA

Lazio-Atalanta (semifinale Coppa Italia, andata)

Atalanta-Udinese (Serie A)

Atalanta-Bayern (ottavi Champions League, andata)

Inter-Atalanta (Serie A)

Bayern-Atalanta (ottavi Champions League, ritorno)

Atalanta-Verona (Serie A)

Lecce-Atalanta (Serie A)

Atalanta-Juventus (Serie A)

Roma-Atalanta (Serie A)

Atalanta-Lazio (semifinale Coppa Italia, ritorno)

Cagliari-Atalanta (Serie A)

Atalanta-Genoa (Serie A)

Milan-Atalanta (Serie A)

Atalanta-Bologna (Serie A)

Fiorentina-Atalanta (Serie A)

Termina 3-3 la gara dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Occasione persa per i giallorossi, che restano quarti in classifica ma mancano la possibilità di allungare su Como e Juventus.

Gol e spettacolo all’Olimpico tra Roma e Juventus. Giallorossi che sbloccano la gara nel primo tempo con una rete pazzesca a giro di Wesley. Pronti via e ad inizio secondo tempo è Conceicao con un altro super gol a fare 1-1. Roma che domina e si porta sul 3-1. Prima N’Dicka su sviluppi di corner trova la zampata per il vantaggio. Poi è Malen su lancio di Koné a saltare Perin e timbrare per il 3-1. Juventus che non molla e la riprende però nel finale restando così a 4 dalla Champions. Prima Boga approfitta di una sponda involontaria di Celik per battere sul suo palo Svilar. Poi allo scadere è Gatti a raccogliere una sponda involontaria di McKennie deviata da N’Dicka per siglare la rete del definitivo 3-3.

Wesley la sblocca

Pronti via super chance per Pellegrini al 3′. Ingresso in area di Pisilli che calcia, respinta corta di Perin con Pellegrini che da due passi calcia a lato. Ci prova Yildiz al 12′. Destro da fuori area e conclusione a lato del turco. Occasione per David al 23′. Erroraccio di Cristante che regala palla a Yildiz. Il turco imbuca per la punta che si allarga e crossa trovando N’Dicka che spazza. Pericolosa subito la Roma con Malen. Sponda di Mancini e conclusione dell’olandese murata da Perin. Doppia chance Juve tra il 32′ e il 33′. Prima con Conceicao e poi con McKennie. Al 40′ passa la Roma con Wesley. Pisilli ruba palla a Kalulu e appoggia per il brasiliano che avanza e si accentra calciando a giro all’incrocio. Perin tocca ma non basta, 1-0 Roma. Subito risposta Juve con David. Yildiz scivola e serve involontariamente il canadese che calcia alto da fuori area.

Gol e spettacolo, Gatti la riprende sul gong

Subito Juve in gol ad inizio ripresa. Punizione di Koopmeiners palla respinta che arriva a Bremer, il brasiliano appoggia per Conceicao che lascia partire un sinistro al volo che batte Svilar. 1-1. Al 52′ chance per Yildiz. Diagonale di destro morbido tra i guantoni di Svilar. Al 54′ 2-1 Roma con Ndicka. Cross da destra di Pellegrini e zampata dell’ivoriano che anticipa Cambiaso e batte Perin, vantaggio giallorosso. Chance per Malen al 62′. Tentativo in mezza rovesciata dell’ex Aston Villa che finisce alto. Un minuto e Malen trova comunque il gol. Palla in verticale di Koné che taglia in due la difesa della Juventus, Malen scatta e anticipa Perin con un tocco sotto. 3-1 Roma. Nel finale la Juve la riprende. Al 78′ Boga fa 3-2. Cross di Zhegrova, deviazione di Celik, disturbato da Yildiz, l’ex Nizza riceve e calcia per il 3-2. La Roma non regge e al 93′ Gatti la pareggia. Punizione di Zhegrova, colpo di testa di McKennie, Ndicka accomoda per il difensore che da due passi batte Svilar e fa 3-3. Roma che resta quarta ma a +3 sul Como e +4 sulla Juve. Bianconeri che evitano di andare a 7 dalla Champions.