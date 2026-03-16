Cremonese-Fiorentina, grigiorossi contestati: tecnico a rischio e respiro viola

Ora Davide Nicola rischia sempre più l’esonero, come confermato dal nostro Luca Cilli. E’ terminata 1-4 la gara dello Zini tra Cremonese e Fiorentina. Gigliati in gol con Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson. Violenta contestazione dei tifosi di casa.

La Cremonese è stata vittima di una violenta contestazione da parte dei propri tifosi nella seconda parte della prima frazione contro la Fiorentina. E poi per il resto della gara. La squadra di Nicola è stata fischiata e insultata dai propri tifosi da dopo la rete dello 0-2 di Piccoli. I padroni di casa avevano iniziato bene la gara sfiorando subito il gol con Bonazzoli. La crescita della Fiorentina e i due gol in pochi minuti hanno però cambiato l’umore dello stadio che ha pesantemente contestato squadra e allenatore. Fiorentina che ha sbloccato la gara con la rete di Parisi, anche grazie alla deviazione di Mussolini che ha sorpreso Audero e che ha raddoppiato con il tiro incrociato di Piccoli su perfetto assist di Gosens. Nella ripresa la viola ha chiuso il match con Dodo e Gudmundsson. Inutile il gol di Okereke.

Cremonese fischiata e insultata all’intervallo

Pesante contestazione per la Cremonese dopo i primi 45 minuti e per la seconda metà della prima frazione. Contestazione iniziata dopo il gol dello 0-2 per la Fiorentina firmato da Roberto Piccoli. Dagli spalti, la squadra è stata inviata a: “Tirare fuori i coglioni”. Al termine del primo tempo poi violenti fischi a squadra e allenatore. Quella di oggi è la 16esima volta in cui la squadra di Davide Nicola passa in svantaggio in questa Serie A. La Cremonese ha recuperato solo a Como. Poi tutte le altre volte se è andata sotto ha sempre perso. In avvio di ripresa Dodo ha trovato la rete dello 0-3. Dagli spalti numerosi tifosi hanno iniziato immediatamente a lasciare lo stadio. La Cremonese ha poi provato a riaprire la gara con il gol di Okereke. Gudmundsson ha poi però riportato il match sul +3. Fiorentina che vince e sale a +4 sulla Cremonese e +1 sul Lecce. Grigiorossi terzultimi a -3 dai salentini. Ora trema anche Nicola, due i nomi in lizza per sostituirlo.

Rocchi presente allo Zini

A seguire la gara tra Cremonese e Fiorentina, presente anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Primo tempo senza particolari episodi con l’arbitro Di Bello bravo a gestire il match. Solo uno il giallo estratto, per Bondo. Fallo su Fagioli. Nella ripresa nessun altro cartellino e scontro salvezza gestito perfettamente dal direttore di gara. Direzione che avrà certamente reso felice Gianluca Rocchi.

Confermato. Dopo la pesantissima sconfitta con @acffiorentina sempre più a rischio esonero Davide Nicola, già in bilico da una settimana. Per la sostituzione #Gotti prima di #Giamapolo @tvdellosport https://t.co/eW13dJTxBG — Luca Cilli (@Luca_Cilli) March 16, 2026

Cremonese ko, Nicola ora rischia

La Cremonese ha perso 1-4 contro la Fiorentina. La reazione dei grigiorossi nel secondo tempo non è servita a rimontare la Fiorentina ora a +4 proprio sulla Cremo terzultima. Squadra contestata dallo 0-2 in poi e invitata a “tirare fuori i coglioni“. Nel secondo tempo dopo lo 0-3 numerosi tifosi hanno lasciato con netto anticipo lo stadio. Nel pre-gara, Davide Nicola aveva era stato confermato dalla società in diretta tv, il pesante ko potrebbe però far cambiare idea. I nomi in lizza per sostituirlo restano quelli di due allenatori attualmente sotto contratto con il Lecce, Gotti e Giampaolo. Con il primo attualmente favorito sul secondo. Dopo il ko dell’andata, la Cremonese diventa così l’unica squadra sconfitta sia all’andata che al ritorno dalla Fiorentina. 2 punti in 10 partite nel girone di ritorno per la Cremonese.