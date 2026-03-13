Fiorentina, la commozione di Braschi per l’esordio

Riccardo Braschi ha fatto il suo esordio con la maglia della Fiorentina nella vittoria 2-1 contro il Rakow. L’attaccante classe 2006′ è entrato al 82′ al posto di Piccoli sul risultato di 1-1.

Buon esordio per Riccardo Braschi con la maglia della Fiorentina nella serata di ieri, l’attaccante classe 2006 è entrato al posto di Roberto Piccoli al minuto 82′. Ottimo impatto sul match con il giovane, da sempre tifoso della Fiorentina che si è integrato immediatamente nella squadra. Al termine del match, vinto per 2-1 contro il Rakow con la rete su rigore di Gudmundsson allo scadere, il giovane attaccante è scoppiato in lacrime, commuovendosi per la felicità di esordire con la maglia del suo cuore. Un primo passo che nella giornata di oggi, Braschi ha sottolineato nei proprio social. L’attaccante ha spiegato come l’esordio con la sua squadra del cuore fosse da sempre il suo primo obiettivo e come da oggi inizi un nuovo percorso importante.

Il post di Braschi

Così Braschi su Instagram: “Ho vissuto ogni momento della mia vita col desiderio costante di poter un giorno realizzare il mio sogno: giocare per la squadra del mio cuore, la Fiorentina. Per arrivare fin qua è stata dura, ho lasciato tanti pezzi per strada, ho vissuto momenti magici e altrettanti momenti bui. Nel male ho sempre visto uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e piano piano mi ci sto avvicinando. Ho un po’ di persone che mi tifano dall’alto e altre che sono qua a tifarmi sempre, in primis tutta la mia famiglia. Senza di loro non ci sarei riuscito: i miei genitori, mia sorella e tante altre persone che ogni giorno con me hanno coltivato questo sogno nei momenti belli e nei momenti di difficoltà“.

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Il futuro

Braschi chiude così: “Ringrazio e dedico questo momento anche a tutte quelle persone che nel corso della mia vita ne hanno fatto parte arricchendola, i miei amici di sempre soprattutto, e tanti altri ragazzi. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, spero che la mia vittoria la consideriate come vostra. Adesso traccerò un altro punto sulla mappa e andrò a raggiungerlo, perché questo è solo l’inizio di un qualcosa di molto più grande. ⚜️“.