La Serie A da qui al termine della stagione non dovrà più tenere conto degli impegni della Champions League in calendario: con l’eliminazione dell’Atalanta non ci sono più club italiani impegnati nella massima competizione continentale per club. Così cambia anche il programma della 31^ giornata.

La recente uscita dell’Atalanta dalla Champions League non incide soltanto sul percorso europeo della squadra, ma comporta anche alcune modifiche al calendario del campionato di Serie A. La Lega aveva già fatto sapere nei primi giorni di marzo che sarebbero potuti esserci degli aggiustamenti in base ai risultati dei club italiani nella massima competizione continentale per club, e ora questi cambiamenti sono stati ufficializzati.

Cambia la 31^ giornata di Serie A: il programma

In particolare, la sfida tra Atalanta e Lecce non si giocherà più nella data inizialmente prevista, ovvero sabato 4 aprile, ma è stata posticipata a lunedì 6 aprile, con fischio d’inizio fissato alle ore 15. Questa variazione ha reso necessario intervenire anche su un’altra partita in programma nello stesso giorno.

31ª GIORNATA

04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN

04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN

04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY

05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN

05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY

05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN

06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN

06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN

06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY

06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN