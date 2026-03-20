Napoli, Manna: “Conte? Ha un altro anno di contratto. E sul rinnovo di McTominay…”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla situazione rinnovi e non solo.

Manna, interpellato su De Bruyne, ha voluto ripercorrere i momenti di difficoltà dopo l’infortunio della stella belga: “Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato… È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite”.

Il momento del Napoli

Sul momento del Napoli e l’importanza di avere a disposizione tutte le migliori frecce dell’arco partenopeo, Manna ha risposto così: “Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister utilizzarli al meglio”.

La stagione sta andando come vi aspettavate? Manna la pensa così: “La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l’avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l’anno, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica”.

Il futuro di Conte

Si è parlato, ovviamente, anche del futuro di Conte: “Io sicuramente per come si è lavorato quest’anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l’obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni”, ha detto Manna.

A che punto è il rinnovo di McTominay?

“Scott ha ancora 2 anni di contratto, c’è un rapporto estremamente sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ne stiamo parlando, non abbiamo fretta, non è questo il momento di farlo diventare un tormentone. È molto importante per noi, lo sappiamo e ne appreziamo il valore”.