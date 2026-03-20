Convocazioni Italia, lo strano caso di Giorgio De Marzi e il “furto” americano

Le convocazioni per le nazionali, a ogni latitudine, suscitano sempre polemiche. Nella giornata di oggi non fanno eccezione le scelte di Gennaro Gattuso per la Nazionale maggiore e di Silvio Baldini per l’Under 21.

Al primo viene contestata la convocazione di Federico Chiesa; al secondo, invece, la mancata chiamata di Kayode, che in Premier League si sta comportando molto bene. Ma non è tutto.

Basta dare uno sguardo anche alle selezioni delle nazionali giovanili per avere qualche dubbio in più. C’è infatti uno strano caso: quello di Giorgio De Marzi.



Chi è Giorgio De Marzi

Classe 2007, De Marzi veste la maglia giallorossa della Roma da quando aveva 14 anni, compiendo tutta la trafila nel settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club. Oggi è aggregato alla prima squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Nato a Lancaster, in Pennsylvania (Stati Uniti), possiede il doppio passaporto grazie alla madre. Nonostante la nascita oltreoceano, è cresciuto nei pressi di Roma, precisamente a San Cesareo.

Nell’estate del 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista con i giallorossi. Considerato un talento, aveva già attirato l’attenzione di Daniele De Rossi, che lo convocò in ritiro qualche anno fa. Nelle giovanili è sempre stato titolare con la maglia della capitale.

Il paradosso della Nazionale

Ed è qui che nasce il paradosso: la Nazionale italiana non lo ha mai preso in considerazione.

Nel frattempo, negli Stati Uniti si sono accorti di questo giovane talento cresciuto calcisticamente in Italia ma mai realmente monitorato per le convocazioni azzurre.

Per De Marzi è infatti arrivata la prima chiamata con la nazionale statunitense Under 20.

Italia, rischio talento perso

Un motivo di orgoglio per il giocatore, che sogna un giorno di disputare il Mondiale. Ma anche un campanello d’allarme per il sistema calcistico italiano, che rischia di perdere l’ennesimo talento.

Italia, attenta al “furto” americano.