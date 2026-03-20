Marotta spiega l’esigenza del nuovo stadio a Milano. Poi una battuta sullo Scudetto

Tra i temi trattati da Beppe Marotta durante l’intervenuto in video collegamento a ‘Motore Italia’, il roadshow di Milano Finanza, c’è stato ovviamente anche quello relativo allo stadio.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato del nuovo stadio a Milano: “La nuova struttura nasce dall’esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresenti la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attività commerciali. Lo sport è un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi”.

Le parole sullo Scudetto

Marotta si è anche soffermato sulla lotta Scudetto, con l’Inter sempre più lanciata: “Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile – ha spiegato Marotta -. È più facile fare il cacciatore che inseguire. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi”.

Battuta anche sull’ipotesi della costruzione di una franchigia a Milano per Nba Europe, la nuova lega che l’associazione americana vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027″Non ho aggiornamenti o elementi – ha aggiunto -, io rappresento l’Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c’è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città desinate”.