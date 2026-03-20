Sassuolo, casi di pertosse alla vigilia della Juve: cosa succede ora

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il Sassuolo ha ufficializzato di un caso diagnosticato di pertosse e cinque con sintomi compatibili. Grosso: “Settimana difficile”.

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il Sassuolo ha ufficializzato di un caso diagnosticato di pertosse e cinque con sintomi compatibili. L’annuncio è stato dato direttamente dal club neroverde tramite un comunicato ufficiale. Domani c’è la sfida ai bianconeri, cosa succede?

Caso di pertosse in casa Sassuolo:

Questo il comunicato del Sassuolo: “A seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”.

Gara contro la Juve a rischio?

Il comunicato continua: “I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”. Al momento, la gara contro la Juventus non sembra essere a rischio.