I nerazzurri affrontano la Fiorentina che sta vivendo il miglior momento della stagione. L’Inter affronta la Fiorentina a Firenze per difendere il primato, nonostante un recente calo di risultati.

I viola, in grande forma, cercano un risultato di prestigio per allontanarsi dalla zona bassa e dare continuità al momento positivo.

Alla vigilia della sosta per le nazionali, l’Inter si prepara a sfidare la Fiorentina a Firenze domenica sera. I nerazzurri di Cristian Chivu guidano la classifica con 8 punti di vantaggio sul Milan, ma il rendimento recente mostra qualche crepa: soltanto due vittorie nelle ultime sette partite tra campionato e coppe, con 7 gol fatti e altrettanti subiti. Un calo forse fisiologico, ma sufficiente ad accendere qualche campanello d’allarme prima di una trasferta storicamente insidiosa.

Serie A: Inter, vietato fermarsi. A Firenze per blindare il primato

Le statistiche di Planetwin365.news evidenziano un dominio storico dell’Inter nei confronti diretti: 74 vittorie contro le 46 dei viola, 55 pareggi e una media gol che vede i nerazzurri avanti 274-223.

Inter favorita, ma la Fiorentina è in crescita

Negli ultimi quindici confronti, inoltre, solo due sfide sono finite in parità, confermando la tendenza stagionale dei milanesi, che hanno diviso la posta solo contro Napoli e Atalanta.

Obiettivi opposti, stessa motivazione

La Fiorentina, però, arriva al match nel suo momento migliore con una sola sconfitta raccolta nelle ultime 6 partite. Il largo successo di Cremona ha rilanciato i viola, ora a +4 sulla zona retrocessione, mentre il doppio 2-1 contro i polacchi del Rakow è valso il pass per i quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Per la squadra toscana, fare risultato contro la capolista rappresenterebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e una rivincita dopo la pesante sconfitta dell’andata (3-0 a San Siro).

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