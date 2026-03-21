Clamoroso Zhang: patrimonio azzerato! Tutti i beni ceduti per pagare i debiti

Nei giorni scorsi, in Cina è stata battuta una notizia pesante che riguarda Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning che dal 2016 al 2024 ha avuto in mano la proprietà dell’Inter.

Zhang è finito in una spirale di debiti tale da portare, nel gennaio del 2026, il tribunale a decretare il trasferimento senza compenso di tutte le azioni di Suning, delle sue società affiliate e dei beni personali, per ripagare debiti pari a 238,712 miliardi di yuan, pari a circa 31 miliardi di euro. Il patrimonio è quindi stato azzerato.

I dettagli

Quello di Zhang è dunque il primo caso in Cina di fondatore di una grande impresa privata che, a seguito di ristrutturazione, perde completamente i propri beni che sono stati trasferiti in un trust. Lo hanno riferito diverse testate giornalistiche, tra cui Sina Finance. La notizia, ripresa da FcInterNews, ha fatto molto scalpore, visto che per Zhang, si tratta della fine di una carriera ultratrentennale, iniziata nel 1990 con un piccolo negozio specializzato in condizionatori d’aria dal quale poi ha generato un colosso.

I creditori avrebbero sospeso le azioni legali per il recupero della garanzia personale di Zhang. Che non ha optato per la liquidazione fallimentare, che avrebbe lasciato a mani vuote investitori e fornitori, preferendo invece ripagare il debito con le sue attività

Fonte: FcInterNews