Valencia, possibile rivoluzione americana in proprietà

Possibili novità in casa Valencia. Dopo anni di recessione economica, un gruppo americano avrebbe messo nel mirino le quote di maggioranza del club spagnolo.

Una svolta che parla anche italiano

Una svolta calcistica che potrebbe parlare anche italiano.

Il Ceo identificato per il progetto sportivo sarebbe infatti il fiorentino Bernardo Vitale Brovarone, che andrebbe a modificare gli attuali equilibri di gestione del club.

I nomi per la rifondazione sportiva

I profili identificati per gestire la rifondazione sportiva della società sarebbero lo spagnolo Eduardo Macia, che era già stato alla guida della direzione sportiva tra il 2004 ed il 2006 e l’attuale Direttore Sportivo dell’Udinese, e di conseguenza sotto contratto con i friulani fini al prossimo mese di giugno, Gianluca Nani. Un interesse che potrebbe diventare concreto nelle settimane a venire e che comporterebbe un cambio ai vertici del club spagnolo, da tempo finito nella periferia del calcio che conta.