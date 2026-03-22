Serie A, l’Atalanta sogna: Orsolini flop e la Lazio vola con Taylor

Vince 1-0 l’Atalanta e si porta ora a -7 dal Como 4^ e -5 dalla Juventus 5^. Successo pesante con rete di Zappacosta. Ko interno per il Bologna 0-2 contro la Lazio. Orsolini sbaglia dal dischetto, doppietta di Taylor.

Vince 1-0 contro il Verona l’Atalanta di Palladino, consolidando il settimo posto in classifica a +7 sulla Lazio ottava. A decidere la rete il gol di Zappacosta. Bergamaschi che sognano ancora di poter agganciare il treno Champions, restando a -7 dal Como. Verona sempre più ultimo a 18 punti alla pari del Pisa a -9 da Lecce, una gara in meno e Cremonese. Sorpasso della banda Sarri poi sul Bologna. Prima Orsolini sbaglia il rigore dell’1-0, ben parato da Motta. Poi Taylor sigla una doppietta che regala i 3 punti ai biancocelesti. Ora la sosta poi Lecce-Atalanta, Hellas Verona-Fiorentina, Lazio-Parma e Cremonese-Bologna.

Atalanta-Verona 1-0

Sei minuti e Atalanta subito pericolosa. Zalewski calcia con il mancino da buona posizione, non trova la porta. Ci prova anche Krstovic al 15′, colpo di testa del montenegrino, intervento decisivo di Montipò. Akpa Akpro salva il Verona al 16′. Cross di Zappacosta per Ederson che calcia. Il centrocampista dice di no. Occasione per Scalvini al 24′. Conclusione al volo che finisce alta. Zappacosta trova il vantaggio al 37′. Conclusione mancina precisa da fuori dell’esterno che si insacca all’angolino. Primo tempo che finisce 1-0.

Super parata di Carnesecchi al 48′. Bel cross di Belghali, ci prova Bowie ma l’estremo difensore della Dea dice di no. Spreca Krstovic al 56′. Lancio di De Ketelaere per la punta che davanti a Montipò calcia alto. Occasione per Al-Musrati al 72′. Conclusione rasoterra dalla distanza che non va lontana dalla porta di Carnesecchi. Ci prova Gift Orban al 77′. Calcia però altissimo la punta. Ancora Verona al 91′ con Belghali. Hien salva sulla sua conclusione. Finisce 1-0 Atalanta.

Bologna-Lazio 0-2

Proteste del Bologna dopo 7 minuti. Orsolini chiede un fallo di Romagnoli non ravvisato ne da arbitro ne da VAR. Decisione apparentemente giusta. Incrocio di Moro al 21′. Dalla distanza ci prova il centrocampista che manca di pochissimo il gol. Ko Gila, al suo posto Provstgaard al 26′. Chance Lazio al 34′. Isaksen fa correre Marusic che effettua un tiro-cross che sfiora l’incrocio. Finisce 0-0 il primo tempo.

Rigore Bologna al 50′. Fallo di Motta su Castro. Dal dischetto si presenta Orsolini, Motta intuisce e blocca. Si resta 0-0. Al 60′ ci prova Isaksen. Contropiede del danese che calcia a giro Ravaglia allunga fuori la sfera. Passa la Lazio al 73′ con Taylor. Lampo Lazio, Noslin serve Dia che calcia. Moro mura ma la palla arriva a Taylor che batte Ravaglia 0-1. Occasione per Cancellieri al 81′. L’esterno si accentra e calcia, para Ravaglia. Un minuto e Taylor trova la doppietta. Dia trova Taylor che dribbla il portiere felsineo e appoggia in porta per lo 0-2. Bologna che sfiora il gol al 93′. Conclusione di Vitik con Motta che rischia l’errore ma è fortunato. Finisce 0-2, vince la Lazio, Bologna superato.