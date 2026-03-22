Spezia, Donadoni a rischio: la proprietà riflette

Il ko 3-1 contro la Juve Stabia mette a rischio la panchina di Roberto Donadoni in casa Spezia. Secondo quanto riferito in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, la proprietà dei liguri starebbe riflettendo sul futuro del tecnico.

Un futuro tutto da scrivere quello dello Spezia e del suo allenatore Roberto Donadoni. La sconfitta 3-1 nella 32^ giornata ha lasciato i liguri al 19^ posto della classifica di Serie B e ora la proprietà, secondo quanto riferito dal nostro Alfredo Pedullà, starebbe riflettendo sul futuro dell’allenatore subentrato dopo l’esonero di D’Angelo all’undicesima giornata di campionato. I risultati in casa Spezia non sono migliorati e il rischio di retrocessione diretta in Serie C si fa sempre più concreto con la squadra che solo 1 anno fa aveva partecipato ai playoff promozione. Ora la sosta con la proprietà che rifletterà sul futuro di Roberto Donadoni.

Spezia, Donadoni a rischio esonero

Secondo quanto riferito in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la panchina di Roberto Donadoni in casa Spezia sarebbe attualmente a rischio. L’allenatore arrivato alla 12^giornata per sostituire D’Angelo non ha ingranato e i liguri sono 19^ a 30 punti in classifica. In giornata continueranno le riflessioni della proprietà americana evidentemente non contenta dell’attuale rendimento. La sosta in arrivo e la classifica pessima serviranno a spendere qualche riflessione in più su Roberto Donadoni con D’Angelo sotto contratto e che il club non aveva liberato nelle ultime settimane. Possibile quindi che la proprietà possa optare anche per richiamare l’ex tecnico e non scegliere un terzo nome.

#Donadoni–#Spezia: in giornata continueranno le riflessioni della proprietà americana evidentemente non contenta dell’attuale rendimento 👇 https://t.co/Aui30Oeecq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 22, 2026

L’ultimo ko

Lo Spezia è uscito sconfitto dalla gara del Romeo Menti per 3-1 contro la Juve Stabia nella giornata di ieri. Un risultato importante per i ragazzi di Ignazio Abate che hanno consolidato il settimo posto in classifica. Resta invece penultimo lo Spezia. Per Donadoni e i suoi un altro pesante ko. Gara sbloccata però dagli ospiti al 32′ con la rete di Artistico su assist di Romano. Pari Juve Stabia in chiusura di primo tempo con il rigore di Leone. Nella ripresa prima Pierobon, assist Dalle Mura e poi Okoro su assist di Ricciardi chiudono la gara regalando i 3 punti alla Juve Stabia.