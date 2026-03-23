Esclusiva – Cambiaso della Juventus è nella lista del Barcellona

Non c’è solo Alessandro Bastoni dell’Inter tra i profili seguiti con attenzione dal Barcellona in vista della prossima stagione.
Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, infatti, il club blaugrana è alla ricerca di un esterno difensivo duttile, capace di interpretare al meglio entrambe le corsie laterali. Un identikit preciso che porta anche al nome di Andrea Cambiaso della Juventus.
Il Barcellona segue Cambiaso della Juventus
Il classe 2000 della Juventus è molto apprezzato dai catalani per il suo stile di gioco e, soprattutto, per la sua grande versatilità. Qualità che lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco del Barcellona di Hansi Flick.
Cambiaso, infatti, è in grado di adattarsi a diverse posizioni sulla fascia, garantendo sia copertura difensiva che spinta offensiva, caratteristiche sempre più richieste nel calcio moderno.
Il precedente interesse del Manchester City
Non è la prima volta che il nome di Cambiaso attira l’interesse di grandi club europei. In passato, il laterale bianconero era finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, senza però che si arrivasse a un accordo con la Juventus.
Il Barcellona guarda ancora alla Serie A
Ora è il Barcellona a monitorare con attenzione la situazione. Il club catalano resta vigile sulle possibili evoluzioni del giocatore in bianconero e, dopo Bastoni, continua a osservare con grande interesse il mercato della Serie A.