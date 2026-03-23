Rakitic elogia Fabregas e parla dell’Italia: le sue parole a Sportitalia

Ivan Rakitic ha scritto importanti pagine con la maglia del Barcellona e non solo. L’ex centrocampista croato ha parlato della nazionale italiana, ma non solo: “Penso sia difficile immaginare un altro Mondiale senza l’Italia. Gattuso è una grandissima persona, l’ho conosciuto all’Hajduk”.

La stagione entra nel vivo e il focus è anche Sulla Champions League, con i quarti di finale che si giocheranno nel mese di aprile: “Penso sia difficile fare un pronostico ora, potrebbero esserci sorprese. Ai quarti arrivano le grandi partite e gli errori non saranno concessi. Spero che il Barcellona possa far meglio dell’anno scorso, tiferò per loro”, ha detto Rakitic.

Rakitic ha parlato anche di Petar Sucic alla sua prima stagione in Italia con la maglia dell’Inter: “E’ bellissimo vederlo giocare in una squadra grande come l’Inter. E’ molto giovane ma ha qualità e tutta la Croazia lo supporta”. Focus anche su Baturina: “Complimenti a Fabregas per quello che sa facendo a Como, per come gioca questa squadra. I giocatori capiscono le sue idee. Per un allenatore giovane è fondamentale avere un’idea e svilupparla, lui ce l’ha e basta vederli sul campo. Tutti i giocatori sanno cosa devono fare, mi complimento con il suo lavoro. Spero possa stare altri anni a Como. Baturina? Spero possa continuare così e il suo club è senz’altro orgoglioso”. Battuta finale su Mario Pasalic dell’Atalanta: “Sono un suo grande tifoso, è un centrocampista moderno in grado di fare tutto, è magnifico. Gli auguro di restare altri anni all’Atalanta”.