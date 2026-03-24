Se confermata, la notizia proveniente dalla Francia avrebbe dell’incredibile: risonanza alla gamba sbagliata per Mbappé?

Una notizia rilanciata da un programma radiofonico francese, RMC Sport, parla di un clamoroso errore del Real Madrid, che avrebbe sottoposto Mbappé a una risonanza sulla gamba sana. Il calciatore, però, minimizza tutto: “Sono guarito al 100%”.

Risonanza sbagliata Mbappe, cos’è successo

Se confermata, la vicenda avrebbe contorni incredibili. Il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su RMC Sport, sostiene che il Real Madrid avrebbe sbagliato nella gestione dell’infortunio al ginocchio sinistro di Kylian Mbappé. In particolare, lo staff sanitario avrebbe effettuato una risonanza magnetica sulla gamba non infortunata nel mese di dicembre. Non emergendo alcuna anomalia, il francese avrebbe continuato a giocare nonostante il problema reale al ginocchio.

A supporto di questa ricostruzione c’è anche The Athletic, che riporta: “Delle fonti con conoscenza diretta della situazione hanno dichiarato che Mbappé ha continuato a giocare dopo l’esame iniziale sbagliato nonostante presentasse segni di infiammazione al ginocchio sinistro infortunato”. Il fastidio, comparso già a dicembre, ha poi costretto Mbappé a fermarsi per diverse settimane tra febbraio e marzo. In quel periodo si erano diffuse molte incertezze, fino all’ipotesi di un intervento chirurgico che avrebbe potuto compromettere sia il finale di stagione con il Real sia la partecipazione al Mondiale.

La parole di Mbappe sull’accaduto

Negli ultimi giorni, però, la situazione è cambiata: l’attaccante è tornato in campo, giocando spezzoni di gara sia in Champions League contro il City sia in Liga contro l’Atletico, prima di unirsi al ritiro della Nazionale francese.

Proprio dal ritiro dei Bleus, Mbappé ha voluto chiarire il proprio stato di salute in un’intervista ad AS: “Il mio ginocchio sta bene e sta migliorando. So che ci sono state molte speculazioni al riguardo e sono state dette alcune falsità. È la vita di un atleta di alto livello, siamo abituati al fatto che si dicano cose senza verificarle o senza alcun fondamento. Io sono guarito al 100%. A Parigi ho avuto l’opportunità di ricevere una diagnosi accurata. Insieme abbiamo potuto elaborare un piano per tornare al mio miglior livello con il Real Madrid e anche in vista dei Mondiali”.