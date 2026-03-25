La carica di Gattuso in conferenza: “È la partita più importante da quando alleno”

Gennaro Gattuso, tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio con l’Irlanda del Nord. Andiamo a scoprire insieme le sue parole.

La conferenza è iniziata così: “Senti la spinta del paese? Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po’ faccio l’allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo”.

La conferenza stampa

Stanotte ha dormito? Le ultime esperienze sono da ricordare o da dimenticare

“Domani bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E’ da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l’annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello”.

Lippi ha detto che gli somigli…

“L’ho letto e mi sono emozionato, le sue parole mi hanno emozionato e lo ringrazio”.

Come stanno Bastoni e Politano?

“Mancini, Politano, Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione. Ieri Bastoni ha fatto 30/35% con la squadra, poi lo proviamo stare. Gli unici d

Provati gli eventuali rigori? Chi è il rigorista di questa Nazionale?

“Retegui è il rigorista. Ieri li abbiamo provato, tutta la squadra ha calciato tre rigori a testa. Ci siamo portati avanti, sappiamo che c’è la possibilità e l’abbiamo provata”.

C’è un Sinner in questa Nazionale?

“Lo spirito di squadra. Abbiamo giocatori importante, ma mi piacerebbe vedere il suo spirito in tutta la Nazionale”.

Cosa ti senti di dire agli italiani?

“Sta a noi. Se scendiamo in campo anche nello stadio e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano… Noi dobbiamo farci trovare pronti”.

Ha guardato gli spareggi del passato?

“Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all’Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s’inventa la spizzata siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani”.

Kean-Retegui-Esposito, dipende dalla forma o si pensa anche al 31?

“Non penso al 31, ma a domani. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti”.

Pensa l’Irlanda del Nord sia capace di giocare anche in campo aperto o sia solo lanci lunghi e piazzati?

“No, ma ho visto le ultime loro gare e questa è la caratteristica principale. Dobbiamo stare attento sui piazzati, dobbiamo fare attenzione alla loro cattiveria. Poi Spencer quando ti attacca può farti male, ma le caratteristiche principali sono queste. E’ una squadra verticale che tutto quello che fa lo fa in maniera egregia”.

Le due mancate qualificazioni ha cambiato la percezione della Nazionale? Quanto aumenta pressione su di lei?

“E’ vero. Ma noi domani ci giochiamo qualcosa di importante. La responsabilità non è dei tifosi, sono state due delusioni pazzesche. Ma oggi non c’è tempo di parlare del passato, ma del nostro obiettivo. Dobbiamo riuscire ad andare a questo Mondiale perché è fondamentale per noi. L’obiettivo è quello di riuscire a tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti”.