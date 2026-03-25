L’Agente di Donnarumma a Sportitalia: “Clima molto sereno! Il Mondiale gli manca tantissimo”

Intervista esclusiva a Sportitalia Mercato: Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, estremo difensore del Manchester City, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tancredi Palmeri in diretta da Bergamo.

Riflettori accesi su Gigio Donnarumma, pronto a blindare la porta azzurra e a riscrivere gli almanacchi: con 80 presenze collezionate a soli 27 anni, il capitano diventerà il più giovane calciatore italiano di sempre a raggiungere questo traguardo, superando per precocità icone del calibro di Gigi Buffon e Fabio Cannavaro.

Agente Donnarumma a Sportitalia: Enzo Raiola allo scoperto

Che clima hai trovato? Il clima davvero molto sereno. Già ieri quando l’ho sentito a Coverciano l’ho visto che scherzava con gli altri compagni di squadra. In altre occasioni l’ho visto più teso, ho vissuto il Gianluigi nelle partite importanti con il club, non abbiamo parlato di niente, di calcio, ci soffermiamo su altri argomenti. C’è una convinzione di portare a casa il risultato, questa è il principio e la sensazione che mi ha dato stasera”.

Poi ha aggiunto: “L’ho visto molto più responsabile, ha da ridire su alcuni atteggiamenti. Lui viene da un percorso con giocatori di un livello, all’epoca i Bonucci, Chiellini, Buffon. Quindi lui viene da un percorso storico abbastanza forte e vuole tenere quella linea di quel vissuto che ha passato con quei giocatori. Non è facile con la nuova generazione perché lui ha la stessa età dei ragazzi, però cerca di portare quell’impronta che gli è stata insegnata da quei veterani. E’ molto focalizzato a differenza dei club, segue molto di più i ragazzi. Lo vedo molto vigile: ci tiene, oggi tocca a lui portare questo nuovo corso di responsabilità”.

Non ha mai giocato un Mondiale: “Da anni parliamo di questo episodio, purtroppo ha visto disputare grandissime partite, vincere l’Europeo, la Champions. Il Mondiale gli manca tantissimo, non ha mai detto cosa cederebbe per fare una partita del Mondiale ma so per certo che darebbe tutto!”.