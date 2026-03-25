L’Italia si gioca tutto contro l’Irlanda del Nord in uno spareggio decisivo per continuare il percorso verso i Mondiali 2026. Vincere è obbligatorio: in caso di successo, gli Azzurri affronteranno in finale play-off Galles o Bosnia-Erzegovina per la qualificazione, le statistiche di Planetwin365.news

Per la terza volta consecutiva, la qualificazione ai Mondiali per l’Italia — quattro volte campione del mondo — passa dai play-off. Dopo le mancate partecipazioni nelle ultime due edizioni, la tensione è altissima.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo, dove gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord. In palio c’è l’accesso alla finale dei play-off per i Mondiali 2026: una gara secca, senza appello, capace di decidere il destino di un’intera generazione. Chi passerà il turno sfiderà il 31 marzo la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina nell’atto conclusivo.

Qualificazioni Mondiali: L’Italia si gioca tutto contro l’Irlanda del Nord

L’obiettivo dell’Italia è chiaro: archiviare la doppia sconfitta contro la Norvegia e conquistare l’accesso allo spareggio finale. Per riuscirci, servirà anche il contributo di Pio Esposito, a caccia di un record: con un gol raggiungerebbe Meazza e Rivera tra gli Under 21 con più di tre reti nella storia azzurra.

Precedenti favorevoli, ma attenzione al passato

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i precedenti sorridono all’Italia: su 11 sfide, gli Azzurri hanno ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta contro l’Irlanda del Nord. Un ko, però, pesantissimo: il 2-1 subito a Belfast nel 1958, che costò la prima mancata qualificazione mondiale nella storia italiana.

L’Irlanda del Nord si presenta a Bergamo dopo aver vinto il proprio girone di Nations League, pur chiudendo al terzo posto nel gruppo di qualificazione ai Mondiali. La squadra guidata da Michael O’Neill punta a interrompere un’assenza dalla fase finale che dura da oltre 40 anni. Tuttavia, i numeri recenti evidenziano qualche difficoltà offensiva: due sconfitte senza gol nelle ultime tre gare e appena sette reti segnate in sei partite durante questa campagna di qualificazioni ai Mondiali.

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